Дмитрий Попов: «Смолов попадет в команду, которая играет от обороны»

Экс-игрок сборной России рассказал, что удивился переходу форварда «Локомотива» в «Сельту»:

Смолов — в «Сельте»? Я удивлён. Я перевариваю сейчас эту новость, и для меня это неожиданность со всех сторон.



Пока могу сказать одно: Федор попадает в команду, которая борется за выживание, в команду, которая будет играть от обороны. Да к тому же и уровень чемпионата в Испании гораздо выше, чем в России. Ему придётся продемонстрировать свои выдающиеся качества, которые в последнее время у него не получается показывать даже в России.



Но если он решил перезапустить таким образом свою карьеру, мы должны пожелать ему только удачи и надеяться, что всё будет хорошо.