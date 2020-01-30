Дмитрий Попов: «Смолов попадет в команду, которая играет от обороны»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Попов рассказал, что удивился переходу форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту»:
Смолов — в «Сельте»? Я удивлён. Я перевариваю сейчас эту новость, и для меня это неожиданность со всех сторон.
Пока могу сказать одно: Федор попадает в команду, которая борется за выживание, в команду, которая будет играть от обороны. Да к тому же и уровень чемпионата в Испании гораздо выше, чем в России. Ему придётся продемонстрировать свои выдающиеся качества, которые в последнее время у него не получается показывать даже в России.
Но если он решил перезапустить таким образом свою карьеру, мы должны пожелать ему только удачи и надеяться, что всё будет хорошо.
Ранее свое мнение высказал бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов.