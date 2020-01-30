ГлавнаяНовости

Хохлов: «Смолов должен выкладываться в „Сельте“ на все 100%»

сегодня, 21:46

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал переход нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту»:

Этот переход меня не удивляет, Федор давно хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он хороший нападающий, у которого был опыт в чемпионате Нидерландов. У него должно всё получиться. 

Я, конечно, давно играл в Испании. Думаю, что там многое поменялось, но одно осталось неизменным — высокое требование к футболистам от болельщиков и руководства команды. Федор должен вкладываться на все сто процентов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Онопко: «У Смолова всё получится в „Сельте“, если будет работать на 200%»
Сегодня, 22:05 Комментарии3
Дмитрий Попов: «Смолов попадет в команду, которая играет от обороны»
Сегодня, 21:55 Комментарии1
Кокорин - о «Локомотиве»: «У меня есть действующий контракт с „Зенитом“»
Сегодня, 21:32 Комментарии10
ФНЛ не планирует переносить матчи с Дальнего Востока из-за коронавируса
Сегодня, 20:48 Комментарии2
Агент Смольникова: «У Игоря есть предложения от двух клубов РПЛ»
Сегодня, 20:08 Комментарии6
Слуцкий: «С удовольствием играл бы против украинских команд»
Сегодня, 19:03 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:55
Все в руках самого Федора!
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 21:52
Ха, нашли дурака!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100