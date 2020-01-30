Хохлов: «Смолов должен выкладываться в „Сельте“ на все 100%»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал переход нападающего «Локомотива» в «Сельту»:

Этот переход меня не удивляет, Федор давно хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате. Он хороший нападающий, у которого был опыт в чемпионате Нидерландов. У него должно всё получиться.

Я, конечно, давно играл в Испании. Думаю, что там многое поменялось, но одно осталось неизменным — высокое требование к футболистам от болельщиков и руководства команды. Федор должен вкладываться на все сто процентов.