Роджерс: «Вылет из Кубка придаст „Лестеру“ мотивации перед игрой с „Челси“»

Главный тренер «Лестера» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Челси» в рамках 25-го тура АПЛ .

Как себя чувствуют игроки после вылета из Кубка Лиги? Они в порядке. Конечно, обидно проигрывать в полуфинале. Все это - часть футбольного пути. Нам нужно двигаться дальше, и для этого есть предстоящий матч против «Челси». Мы используем эту неудачу, чтобы ринуться вперед с большей мотивацией. Это придает нам дополнительную решимость.

Лэмпард проделал фантастическую работу. Он возглавил очень хорошую команду, потерявшую основных футболистов, ему пришлось оживлять ее заново. Он проявил большое мужество и отвагу как тренер, дал шанс и надежду молодым игрокам.