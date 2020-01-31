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Роджерс: «Вылет из Кубка придаст „Лестеру“ мотивации перед игрой с „Челси“»

сегодня, 12:55
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 15:30 Не начался

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Челси» в рамках 25-го тура АПЛ.

Как себя чувствуют игроки после вылета из Кубка Лиги? Они в порядке. Конечно, обидно проигрывать в полуфинале. Все это - часть футбольного пути. Нам нужно двигаться дальше, и для этого есть предстоящий матч против «Челси». Мы используем эту неудачу, чтобы ринуться вперед с большей мотивацией. Это придает нам дополнительную решимость.

Лэмпард проделал фантастическую работу. Он возглавил очень хорошую команду, потерявшую основных футболистов, ему пришлось оживлять ее заново. Он проявил большое мужество и отвагу как тренер, дал шанс и надежду молодым игрокам.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:25
Ну да, для Лис главное попасть в лч
112910415
112910415
сегодня в 13:23
пощады не будет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:03
Чемпионат важнее.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:59
Всё возможно.
Mikki
Mikki ответил MoHcTpMoHcTp
сегодня в 12:58
Надо такие тесты по лч и ле. Там р команд больше, и сложнее всякие мольде угадывать будет
Добавили еще пять дивизионов отдельно от прохождения)
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