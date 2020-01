АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января

Английская Премьер-Лига объявила имена четырех претендентов на приз лучшему тренеру чемпионата по итогам января.

В число претендентов попали: («Манчестер Сити»), («Саутгемптон»), («Ливерпуль») и («Уотфорд»).

Победителя выберут путем голосования среди болельщиков и группы экспертов. Обладатель награды будет объявлен на следующей неделе.

