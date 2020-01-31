АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января

Английская Премьер-Лига объявила имена четырех претендентов на приз лучшему тренеру чемпионата по итогам января.
В число претендентов попали: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).
Победителя выберут путем голосования среди болельщиков и группы экспертов. Обладатель награды будет объявлен на следующей неделе.
❓ Guardiola— Premier League (@premierleague) January 31, 2020
❓ Hasenhuttl
❓ Klopp
❓ Pearson
Vote for your @BarclaysFooty Manager of the Month for January 👉 https://t.co/KFxGQGvfFm #PLAwards pic.twitter.com/HcHYp5VSex
В ноябре и декабре лучшим тренером АПЛ признавался Юрген Клопп.