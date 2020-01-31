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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января

сегодня, 15:56

Английская Премьер-Лига объявила имена четырех претендентов на приз лучшему тренеру чемпионата по итогам января.

В число претендентов попали: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

Победителя выберут путем голосования среди болельщиков и группы экспертов. Обладатель награды будет объявлен на следующей неделе.

В ноябре и декабре лучшим тренером АПЛ признавался Юрген Клопп.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:25
Одназначно Клопп
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:11
Ральф.... всё таки смог за месяц поднять команду со дна турнирки,да и команда стала играть,как заново родилась.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:08
Клопп
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