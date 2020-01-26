Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе

Нападающий Федор Чалов признан лучшим полевым игроком ЦСКА на первом тренировочном сборе в Испании, об этом сообщает официальный сайт армейцев.
21-летний футболист победил в соревнованиях на «плюс-минус», в которых спортсмены получали баллы за удачные командные действия на тренировках и в контрольных матчах.
Второе место среди полевых игроков занял Игорь Дивеев, третье — Кристиан Бистрович.
Напомним, что Чалов стал одним из самых тестируемых на допинг футболистов в 2019 году в РПЛ.
Обычно таблица является мерилом успешности работы на сборах...
А тут прям всё "по-взрослому"...пьедестал..1,2,3-е место...
Обычно таблица является мерилом успешности работы на сборах...
А тут прям всё "по-взрослому"...пьедестал..1,2,3-е место...
А Чалов уже с титулом....
А Чалов уже с титулом....
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