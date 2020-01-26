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Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе

сегодня, 16:25

Нападающий Федор Чалов признан лучшим полевым игроком ЦСКА на первом тренировочном сборе в Испании, об этом сообщает официальный сайт армейцев.

21-летний футболист победил в соревнованиях на «плюс-минус», в которых спортсмены получали баллы за удачные командные действия на тренировках и в контрольных матчах.

Второе место среди полевых игроков занял Игорь Дивеев, третье — Кристиан Бистрович.

Напомним, что Чалов стал одним из самых тестируемых на допинг футболистов в 2019 году в РПЛ

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил SHMEL
сегодня в 17:36
А Малкому не дали?Или у Вас Коко сейчас в фаворе?😂
Думаю и Малком и Кокорин,почему то упомянутые тобой на данной ветке, переживут как нибудь ....отсутствие грамоты "Лучший игрок первого сбора"....)))
Обычно таблица является мерилом успешности работы на сборах...
А тут прям всё "по-взрослому"...пьедестал..1,2,3-е место...
Cremen
Cremen
сегодня в 17:26
Завтра напишут, что им интересовался Манчестер Сити, но побороться с ним за Чалова хочет и Ливерпуль, а все будут опять смеяться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:19
Откровенно говоря, для меня это полная неожиданность. В игре с австрийцами хоть и много старался, но загубил 100% голевой момент. Влашич лучший !!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:09
Значит,будут пытаться продать в последние дни открытой форточки.Праль-на,а худшие-Влашич,Фернандес и "-ссоны",ибо они ещё нам нужны.
SHMEL
SHMEL ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:03
Январь... А Чалов уже с титулом....
А Малкому не дали?Или у Вас Коко сейчас в фаворе?😂
SHMEL
SHMEL
сегодня в 17:01
Честно сказать,для меня это неожиданно,но тем не менее очень рад за Федю,что на фоне всех слухов о его скором уходе он прдолжает вкалывать .
Red blu
Red blu
сегодня в 16:53
Наши поздравления.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:48
скоро в Англию
VIPded
VIPded
сегодня в 16:47
Теперь надо стать лучшим в официальных матчах. Удачи ЦСКА!!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 16:44
Чудесно.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:41
Заслужил.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 16:35
уже даже лучшего игрока сбора дают, чтобы цену набить. красиво
LOpp
LOpp
сегодня в 16:35
На безрыбье...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:30
Поздравляю!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:29
Январь...
А Чалов уже с титулом....
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 16:28
Он же по воротам попасть не может.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 16:27
Завтра в новостях::
Челси планирует приобрести лучшего игрока первого сбора ЦСКА
drug01
drug01
сегодня в 16:27
Молодец дружище!!!
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