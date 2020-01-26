Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе

сегодня, 16:25

Нападающий признан лучшим полевым игроком ЦСКА на первом тренировочном сборе в Испании, об этом сообщает официальный сайт армейцев.

21-летний футболист победил в соревнованиях на «плюс-минус», в которых спортсмены получали баллы за удачные командные действия на тренировках и в контрольных матчах.

Второе место среди полевых игроков занял Игорь Дивеев, третье — Кристиан Бистрович.