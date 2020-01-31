ГлавнаяНовости

Роналду признан лучшим футболистом Серии А в январе

сегодня, 15:17

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Серии А в январе. Событие прокомментировал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво.

Этот год Роналду начал великолепно, он забил 7 голов в четырех матчах, включая хет-трик и дубль, чем внес огромный вклад в результаты своей команды. Португальский чемпион находится в великолепной форме, забивая в восьми матчах подряд. Мы счастливы, что у нас играет один из лучших игроков всех времен, который решил испытать себя в самом сложном чемпионате мира.

Роналду в четырех матчах Серии А в январе забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Недавно Роналду стал первым человеком, у которого набралось 200 млн подписчиков в инстаграме.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера января
Сегодня, 15:56 ФотоКомментарии3
ОфициальноМхитарян в девятый раз признан лучшим футболистом Армении
29 января Комментарии9
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе
26 января Комментарии31
Форвард «Монако» Бен-Йеддер признан лучшим игроком Лиги 1 в декабре
23 января ФотоКомментарии1
Вернер признан игроком месяца в Бундеслиге второй раз подряд
17 января Комментарии3
ОфициальноРоналду признан лучшим футболистом «Ювентуса» в декабре
17 января Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Groove000
сегодня в 16:29
А мне кажется, Иммобиле был круче
да пенок больше пробил в раза три)
juvenale
juvenale ответил Это не дело
сегодня в 16:28
Серия А сейчас, когда два её главных миланских клуба на спаде, а титулы штампует слабый, но имеющий связи с судьями клуб, совсем не та Серия А, о которой пишется, как о самом сложном чемпионате. Смотрел три или четыре игры Ювентуса в этом году - ничего интересного от Роналду не видел. А все его голы - это лишь то, что он у штрафной постоянно мяч ждёт. Чем больше попыток, тем выше вероятность гола - любой пятиклассник знает, чего из этого делать что-то выдающееся? По игре Дибала, Иммобиле, даже Инсинье с Лоутаро намного интереснее замыкателя пасов.
прикольно кстати Роналду столько же лет,сколько и тебе)
Это не дело
Это не дело
сегодня в 16:23
Серия А сейчас, когда два её главных миланских клуба на спаде, а титулы штампует слабый, но имеющий связи с судьями клуб, совсем не та Серия А, о которой пишется, как о самом сложном чемпионате.
Смотрел три или четыре игры Ювентуса в этом году - ничего интересного от Роналду не видел. А все его голы - это лишь то, что он у штрафной постоянно мяч ждёт. Чем больше попыток, тем выше вероятность гола - любой пятиклассник знает, чего из этого делать что-то выдающееся? По игре Дибала, Иммобиле, даже Инсинье с Лоутаро намного интереснее замыкателя пасов.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:16
Есть еще порох в пороховницах.
Groove000
Groove000
сегодня в 16:03
А мне кажется, Иммобиле был круче
старый пенальтист
старый пенальтист
сегодня в 15:58
единственное звание "натурала" за весь год! смех да и только, новость чтобы такие же "натуралы" повылазили и попели диферамб этому гнилому позорному недофутболисту
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Тень Аналитика
сегодня в 15:56
Ну с Баварией конечно повезло, что арбитр попался слепой, который засчитал два гола из офсайда)
А так, Атлетико любимый клиент португальца, с этим глупо спорить.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 15:52
Проветрись немного) Подыши свежим воздухом, может и память к тебе подтянется к тому времени. С Мальме как раз таки играл Роналду в групповом этапе и забил то ли 7, то ли 8 голов именно этой команде
Да, забавно, я перепутал "Мальмё" с АПОЭЛом и "Пльзенью")) Спасибо за корректировку

Хотя Рончик, конечно, тоже над слабаками издевался, но последние три хэт-трика с "Баварией", "Атлетико" и "Атлетико")
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:41
Ну а так, все справедливо.
Это год Роналду начал очень даже неплохо
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Тень Аналитика
сегодня в 15:40
Проветрись немного)
Подыши свежим воздухом, может и память к тебе подтянется к тому времени.
С Мальме как раз таки играл Роналду в групповом этапе и забил то ли 7, то ли 8 голов именно этой команде
Лес-ник
Лес-ник
сегодня в 15:30
С февраля 2020 каждый пользователь может создать до трех команд, но при этом в его командах не должны повторяться футболисты. Можно уже создавать?
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Drakulа
сегодня в 15:28
Ну реально заслужил! 34 года,и он все еще хорош!)
Через четыре дня 35)
Drakulа
Drakulа
сегодня в 15:28
Глор бразильского недоигрока вечно ноет!))))))
Drakulа
Drakulа
сегодня в 15:28
Ну реально заслужил! 34 года,и он все еще хорош!)
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:27
Ну кто бы сомневался ,сколько он вам отбашлял?В Италии долго не будет футбола пока таким бездарям как Роналду будут лизать одно место!!!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 15:26
Это обычная ситуация. Рон всегда "выстреливает" во второй части сезона в последние годы.

Он ведь понимает, что именно там - самые важные матчи, а на все матчи в таком возрасте сил не хватит.

Именно поэтому у него четыре последних хэт-трика в ЛЧ против "Атлетико", "Баварии" в плей-офф.

А у Месси - с "Мальмё" и т.п. на групповом этапе, а в плей-офф у него резерв "Ливерпуля" и "Рома".

Ну, просто кому-то интереснее помогать клубу решать максимальные задачи, а кто-то на "Леганесах" стату набил и не парится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100