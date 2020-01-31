Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Серии А в январе. Событие прокомментировал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво.
Этот год Роналду начал великолепно, он забил 7 голов в четырех матчах, включая хет-трик и дубль, чем внес огромный вклад в результаты своей команды. Португальский чемпион находится в великолепной форме, забивая в восьми матчах подряд. Мы счастливы, что у нас играет один из лучших игроков всех времен, который решил испытать себя в самом сложном чемпионате мира.
Роналду в четырех матчах Серии А в январе забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.
Agent CR7, profession goals🏅 #SerieATIM - January 2020 MVP!— Lega Serie A (@SerieA) January 31, 2020
➡️https://t.co/4RDD4OBWeb@Cristiano #WeAreCalcio pic.twitter.com/j3luTvgb0V
Недавно Роналду стал первым человеком, у которого набралось 200 млн подписчиков в инстаграме.
Смотрел три или четыре игры Ювентуса в этом году - ничего интересного от Роналду не видел. А все его голы - это лишь то, что он у штрафной постоянно мяч ждёт. Чем больше попыток, тем выше вероятность гола - любой пятиклассник знает, чего из этого делать что-то выдающееся? По игре Дибала, Иммобиле, даже Инсинье с Лоутаро намного интереснее замыкателя пасов.
Смотрел три или четыре игры Ювентуса в этом году - ничего интересного от Роналду не видел. А все его голы - это лишь то, что он у штрафной постоянно мяч ждёт. Чем больше попыток, тем выше вероятность гола - любой пятиклассник знает, чего из этого делать что-то выдающееся? По игре Дибала, Иммобиле, даже Инсинье с Лоутаро намного интереснее замыкателя пасов.
А так, Атлетико любимый клиент португальца, с этим глупо спорить.
А так, Атлетико любимый клиент португальца, с этим глупо спорить.
Хотя Рончик, конечно, тоже над слабаками издевался, но последние три хэт-трика с "Баварией", "Атлетико" и "Атлетико")
Хотя Рончик, конечно, тоже над слабаками издевался, но последние три хэт-трика с "Баварией", "Атлетико" и "Атлетико")
Это год Роналду начал очень даже неплохо
Это год Роналду начал очень даже неплохо
Подыши свежим воздухом, может и память к тебе подтянется к тому времени.
С Мальме как раз таки играл Роналду в групповом этапе и забил то ли 7, то ли 8 голов именно этой команде
Подыши свежим воздухом, может и память к тебе подтянется к тому времени.
С Мальме как раз таки играл Роналду в групповом этапе и забил то ли 7, то ли 8 голов именно этой команде
Он ведь понимает, что именно там - самые важные матчи, а на все матчи в таком возрасте сил не хватит.
Именно поэтому у него четыре последних хэт-трика в ЛЧ против "Атлетико", "Баварии" в плей-офф.
А у Месси - с "Мальмё" и т.п. на групповом этапе, а в плей-офф у него резерв "Ливерпуля" и "Рома".
Ну, просто кому-то интереснее помогать клубу решать максимальные задачи, а кто-то на "Леганесах" стату набил и не парится.
Он ведь понимает, что именно там - самые важные матчи, а на все матчи в таком возрасте сил не хватит.
Именно поэтому у него четыре последних хэт-трика в ЛЧ против "Атлетико", "Баварии" в плей-офф.
А у Месси - с "Мальмё" и т.п. на групповом этапе, а в плей-офф у него резерв "Ливерпуля" и "Рома".
Ну, просто кому-то интереснее помогать клубу решать максимальные задачи, а кто-то на "Леганесах" стату набил и не парится.