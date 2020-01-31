Роналду признан лучшим футболистом Серии А в январе

сегодня, 15:17

Нападающий «Ювентуса» признан лучшим футболистом Серии А в январе. Событие прокомментировал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво.

Этот год Роналду начал великолепно, он забил 7 голов в четырех матчах, включая хет-трик и дубль, чем внес огромный вклад в результаты своей команды. Португальский чемпион находится в великолепной форме, забивая в восьми матчах подряд. Мы счастливы, что у нас играет один из лучших игроков всех времен, который решил испытать себя в самом сложном чемпионате мира.

Роналду в четырех матчах Серии А в январе забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Недавно Роналду стал первым человеком, у которого набралось 200 млн подписчиков в инстаграме.