Мойес: «Задача на матч против „Брайтона“ одна – победить»

Главный тренер «Вест Хэма» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Брайтона» в рамках 25-го тура АПЛ .

Задача на этот матч только одна - победить. Мы уже слишком долго не можем взять 3 очка, и разговоров о том, что нам противостояли топ-команды я не приемлю. Равно как и обсуждений о невезении и несправедливости.

«Брайтон» крепкая команда, у них очень интересные игроки в полузащите, которые помимо индивидуальных действий, способны весь матч на повышенном темпе переходить из обороны в атаку. Постараемся нейтрализовать их сильную сторону.