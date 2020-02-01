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Мойес: «Задача на матч против „Брайтона“ одна – победить»

сегодня, 12:36
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув Альбион18:00 Не начался

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Брайтона» в рамках 25-го тура АПЛ.

Задача на этот матч только одна - победить. Мы уже слишком долго не можем взять 3 очка, и разговоров о том, что нам противостояли топ-команды я не приемлю. Равно как и обсуждений о невезении и несправедливости.

«Брайтон» крепкая команда, у них очень интересные игроки в полузащите, которые помимо индивидуальных действий, способны весь матч на повышенном темпе переходить из обороны в атаку. Постараемся нейтрализовать их сильную сторону.

Тем временем «Вест Хэм» подписал лучшего бомбардира «Халл Сити». 

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Все комментарии
violent
violent
сегодня в 13:49
а вторая зароботать пенальти
juvenale
juvenale ответил Аpбитр
сегодня в 13:45
Всё правильно, на каждый новый месяц очки сбрасываются
понятно,спасибо
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:00
"Вест Хему" хватит опускаться.
Аpбитр
Аpбитр ответил juvenale
сегодня в 12:53
добрый день.У меня в профиле было около 20000 очков за все время на сайте,сегодня сделал две ставки и уже 0,хотя я поставил 700 в сумме
Всё правильно, на каждый новый месяц очки сбрасываются
Zimmer
Zimmer
сегодня в 12:43
А других задач вообще не должно быть.
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