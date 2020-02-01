Мойес: «Задача на матч против „Брайтона“ одна – победить»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Брайтона» в рамках 25-го тура АПЛ.
Задача на этот матч только одна - победить. Мы уже слишком долго не можем взять 3 очка, и разговоров о том, что нам противостояли топ-команды я не приемлю. Равно как и обсуждений о невезении и несправедливости.
«Брайтон» крепкая команда, у них очень интересные игроки в полузащите, которые помимо индивидуальных действий, способны весь матч на повышенном темпе переходить из обороны в атаку. Постараемся нейтрализовать их сильную сторону.
Тем временем «Вест Хэм» подписал лучшего бомбардира «Халл Сити».