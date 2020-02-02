Симоне Индзаги: «Адеканье – очень интересный футболист»

Наставник «Лацио» в разговоре со Sky Sport Italia высказался о нападающем команды . Этот игрок вышел на замену в матче против СПАЛа и забил свой первый гол в Серии А.

У нас есть этот молодой парень, Бобби Адеканье, который пытается приспособиться к итальянскому футболу, и пока у него это довольно хорошо получается. Новый игрок [в атаке] помог бы нам, но Адеканье – очень интересный футболист из юношеской академии «Ливерпуля», он ведет себя очень профессионально, уважительно и ждет своего шанса, чтобы выходить на поле.