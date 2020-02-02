ГлавнаяНовости

Симоне Индзаги: «Адеканье – очень интересный футболист»

сегодня, 20:28
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

Наставник «Лацио» Симоне Индзаги в разговоре со Sky Sport Italia высказался о нападающем команды Бобби Адеканье. Этот игрок вышел на замену в матче против СПАЛа и забил свой первый гол в Серии А.

У нас есть этот молодой парень, Бобби Адеканье, который пытается приспособиться к итальянскому футболу, и пока у него это довольно хорошо получается. Новый игрок [в атаке] помог бы нам, но Адеканье – очень интересный футболист из юношеской академии «Ливерпуля», он ведет себя очень профессионально, уважительно и ждет своего шанса, чтобы выходить на поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ди Мария - о конфликте Тухеля и Мбаппе: «Все хотели играть, это нормально»
Сегодня, 21:47 Комментарии0
Линекер - о поражении «Ман Сити»: «Может, начнем новый сезон уже сейчас?»
Сегодня, 21:36 Комментарии1
Симоне Индзаги: «Мы должны работать над собой»
Сегодня, 19:48 Комментарии1
Фридель: «Моуриньо добьется успеха в „Тоттенхэме“»
Сегодня, 19:37 Комментарии3
Артета: «Доволен игрой команды в первые 15-20 минут матча»
Сегодня, 19:34 Комментарии2
Дайч: «Сделали достаточно для того, чтобы забить „Арсеналу“»
Сегодня, 19:22 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100