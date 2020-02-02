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Фридель: «Моуриньо добьется успеха в „Тоттенхэме“»

сегодня, 19:37

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Брэд Фридель в общении с Metro Sport высказался о главном тренере «шпор» Жозе Моуриньо.

Моуриньо добьется успеха в «Тоттенхэме». Сейчас люди склонны быстро искать виновных, и тренеры не имеют много времени или шансов при управлении командами. Я знаю это, особенно по личному опыту! До прошлой недели у него не было ни одного собственного трансфера в клубе. Есть игроки, которые ему нравятся, не поймите меня неправильно, но это не его игроки. Так что ему понадобится пара трансферных окон, чтобы создать свою собственную команду.  

Напомним, что в конце января состав «шпор» пополнил вингер Стевен Бергвейн.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 20:20
Конечно, добьётся. У него уже давно успех в получении неустойки заключается...)))
drug01
drug01
сегодня в 19:44
Как долго придётся ждать?
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