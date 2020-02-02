Фридель: «Моуриньо добьется успеха в „Тоттенхэме“»

Бывший вратарь «Тоттенхэма» в общении с Metro Sport высказался о главном тренере «шпор» .

Моуриньо добьется успеха в «Тоттенхэме». Сейчас люди склонны быстро искать виновных, и тренеры не имеют много времени или шансов при управлении командами. Я знаю это, особенно по личному опыту! До прошлой недели у него не было ни одного собственного трансфера в клубе. Есть игроки, которые ему нравятся, не поймите меня неправильно, но это не его игроки. Так что ему понадобится пара трансферных окон, чтобы создать свою собственную команду.