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Владелец «Фиорентины»: «Мне противно от судейства в матче с „Ювентусом“»

сегодня, 19:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо остался недоволен судейством в игре 22-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом»:

Я в этом клубе уже шесть месяцев и никогда раньше не критиковал судей. Сейчас я заявляю, что арбитры не должны решать исход встреч.

Мне противно от этого. Может быть, в первой ситуации был пенальти, но во второй точно нет. Судьи не могут решать исход матчей, а должны позволить это игрокам на поле.

«Ювентусу» не нужна дополнительная помощь. Не надо им таким образом упрощать дело, пусть «Ювентус» будет сильнее нас на поле.

Отметим, что оба пенальти реализовал нападающий туринцев Криштиану Роналду, для которого это стали 125-й и 126-й реализованные одиннадцатиметровые. 

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Все комментарии
Nedved_Juve
Nedved_Juve
сегодня в 20:19
Принесите им огнетушитель)
RUSTY8
RUSTY8 ответил ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 20:13
Всем противно от такого судейства! Не че скоро карма настигнет кабинет,снова в серии В будут!!
После повторного преступления, кара должна быть жестче. Только РАСФОРМИРОВАНИЕ
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 20:13
Удачи Лиону! Вся Италия за Лион!
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
ГОРНОЛЫЖНИК ВАСЯ
сегодня в 19:43
Всем противно от такого судейства!
Не че скоро карма настигнет кабинет,снова в серии В будут!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:38
Да весь мир кричит что это позор,только ювентийцы отрицалово.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:35
Рокко Коммиссо отличается от Роккло Сифреди только позиционно, то есть Сифреди имел, а Коммиссо поимели. Аха-ха) Не бывать пиндосу победителем на итальянских полях)
joma_inter
joma_inter
сегодня в 19:34
Да всем противно от этой жалкой команды и судейство!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:30
Самое низкое зрелище
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 19:27
Роналду должен забивать. С игры на может, поэтому пенали
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