Владелец «Фиорентины»: «Мне противно от судейства в матче с „Ювентусом“»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо остался недоволен судейством в игре 22-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом»:
Я в этом клубе уже шесть месяцев и никогда раньше не критиковал судей. Сейчас я заявляю, что арбитры не должны решать исход встреч.
Мне противно от этого. Может быть, в первой ситуации был пенальти, но во второй точно нет. Судьи не могут решать исход матчей, а должны позволить это игрокам на поле.
«Ювентусу» не нужна дополнительная помощь. Не надо им таким образом упрощать дело, пусть «Ювентус» будет сильнее нас на поле.
Отметим, что оба пенальти реализовал нападающий туринцев Криштиану Роналду, для которого это стали 125-й и 126-й реализованные одиннадцатиметровые.
Не че скоро карма настигнет кабинет,снова в серии В будут!!
Не че скоро карма настигнет кабинет,снова в серии В будут!!