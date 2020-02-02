Владелец «Фиорентины»: «Мне противно от судейства в матче с „Ювентусом“»

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо остался недоволен судейством в игре 22-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом»:

Я в этом клубе уже шесть месяцев и никогда раньше не критиковал судей. Сейчас я заявляю, что арбитры не должны решать исход встреч.

Мне противно от этого. Может быть, в первой ситуации был пенальти, но во второй точно нет. Судьи не могут решать исход матчей, а должны позволить это игрокам на поле.

«Ювентусу» не нужна дополнительная помощь. Не надо им таким образом упрощать дело, пусть «Ювентус» будет сильнее нас на поле.