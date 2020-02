Гвардиола в шестой раз уступил Моуриньо. Хуже статистика только с Клоппом

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» во встрече 25-го тура АПЛ .

Таким образом, главный тренер «горожан» в шестой раз уступил наставнику «шпор» . Больше всего поражений у испанского специалиста в матчах против главного тренера «Ливерпуля» , которому Хосеп уступил 9 раз.

Отметим, что ни один другой наставник не смог больше трех раз обыграть Гвардиолу.

