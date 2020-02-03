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Влашич: «Чалов может заиграть в „Челси“, „Ман Сити“ или „Реале“»

сегодня, 09:08

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о том, сможет ли форвард Федор Чалов заиграть в АПЛ

«Кристал Пэлас»? Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали — не то, что ему удобно.

Прогресс в такой команде? Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

«Челси»? Федор может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут.

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Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:59
😂😂😂😂😂😂😂😂
S.T.A.L.K.E.R.135
S.T.A.L.K.E.R.135
сегодня в 09:50
Иди проспись балканец. Сам то что в Эвертоне не заиграл?
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
сегодня в 09:34
Парень бредит. Delirium tremens.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 09:32
Оптимист.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 09:20
Что же так Чалова в ЦСКА не любят...всё пытаются куда то пристроить.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 09:17
Ювентус и Барселону забыл назвать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:16
Сказал игрок подмосковного ЦСКА
LOpp
LOpp
сегодня в 09:12
Чалов если только на флейте может заиграть
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 09:12
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