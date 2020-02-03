Влашич: «Чалов может заиграть в „Челси“, „Ман Сити“ или „Реале“»

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о том, сможет ли форвард заиграть в АПЛ .

«Кристал Пэлас»? Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что «Пэлас» играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали — не то, что ему удобно.

Прогресс в такой команде? Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

«Челси»? Федор может заиграть в «Челси», «Ман Сити», «Барселоне» или «Реале» и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут.