«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании 18-летнего вратаря «Локомотива» Виталия Ботнаря. Соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2022 года. Виталий уже прокомментировал событие:
Я очень рад перейти в такой большой клуб, как «Торпедо». Ранее я в основном играл только на юношеском и детском уровне. Думаю, для меня это будет бесценный опыт, и я постараюсь справиться с переходом во взрослый футбол, потому что в России с этим есть определённые проблемы.
Я играл против «Торпедо» на юношеском уровне, это всегда была цепкая команда, с характером, которую непросто было переиграть. Знаю, что у клуба много болельщиков, даже мои друзья поддерживают эту команду и очень обрадовались, что я сюда перешёл. За ФНЛ я пристально не следил, но в курсе, что «Торпедо» находится вверху турнирной таблицы, перед клубом стоят серьёзные задачи.
Также в начале года «Торпедо» подписало полузащитника «Химок» Равиля Нетфуллина.