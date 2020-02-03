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«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»

сегодня, 17:58

«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании 18-летнего вратаря «Локомотива» Виталия Ботнаря. Соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2022 года. Виталий уже прокомментировал событие:

Я очень рад перейти в такой большой клуб, как «Торпедо». Ранее я в основном играл только на юношеском и детском уровне. Думаю, для меня это будет бесценный опыт, и я постараюсь справиться с переходом во взрослый футбол, потому что в России с этим есть определённые проблемы.

Я играл против «Торпедо» на юношеском уровне, это всегда была цепкая команда, с характером, которую непросто было переиграть. Знаю, что у клуба много болельщиков, даже мои друзья поддерживают эту команду и очень обрадовались, что я сюда перешёл. За ФНЛ я пристально не следил, но в курсе, что «Торпедо» находится вверху турнирной таблицы, перед клубом стоят серьёзные задачи.

«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»

 Также в начале года «Торпедо» подписало полузащитника «Химок» Равиля Нетфуллина.

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 18:06
Молодой ещё.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 18:00
Удачи!
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