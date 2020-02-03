«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»

«Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании 18-летнего вратаря «Локомотива» . Соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2022 года. Виталий уже прокомментировал событие:

Я очень рад перейти в такой большой клуб, как «Торпедо». Ранее я в основном играл только на юношеском и детском уровне. Думаю, для меня это будет бесценный опыт, и я постараюсь справиться с переходом во взрослый футбол, потому что в России с этим есть определённые проблемы.