Сезон миграции российских форвардов

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«Соккер.ру» - о переменах в карьере сразу нескольких нападающих накануне Евро-2020. И только Дзюба боится своей мечты, зато остается островком стабильности.

У Станислава Черчесова вроде бы есть выбор в атаке, но он вечно какой-то условный и приводит к безусловной ставке на Артема Дзюбу, который всем показал на ЧМ -2018, потом еще не раз доказал, забив в отборе Евро-2020 много голов, но вариативность должна быть хотя бы в теории, а с этим уже не так хорошо. В 2019 году вызов в национальную сборную получали пять форвардов: Дзюба, Смолов, Комличенко, Чалов и Соболев, которого в октябре вызвали из-за травмы Смолова.

Новичок «Спартака» пока не сыграл за главную команду страны ни минуты, но и другие довольствуются крохами с барского стола Дзюбы — абсолютного доминатора. Как к нему ни относись, но Артем заслужил статус главного форварда страны, но получается, что плана «Б» у нас в принципе нет — ни в тактическом смысле, ни в случае форс-мажора. Скорее всего, Черчесов не поменяет Дзюбу, даже если он будет уставшим или не до конца здоровым, а это не есть хорошо. Конкуренция нужна всегда, как и вариативность, но откуда ей взяться, если у коллег Дзюбы по амплуа нет игровой практики игр за сборную России. Не то что свежей, а вообще.

Форварды в составе сборной России в 2019 году

— 10 матчей в старте (866 игровых минут) = 9 голов + 5 «ассистов»

— 2 выхода на замену (45 минут) = 2 гола

— 3 выхода на замену (41 минута) = 1 гол

— 2 выхода на замену (35 минут) = 0 результативных действий

— 1 раз был в заявке на матч

У Дзюбы игровых минут в 7 раз больше, чем у всех конкурентов вместе взятых, и тут даже голы Смолова с Комличенко в заблуждение вводить не должны, ведь Федор и Николай забивали уже выдохшимся и распятым сан-маринцам в концовках матчей. И да, никто из форвардов, кроме Дзюбы, в 2019 году не выходил в стартовом составе сборной России. В лучшем случае — замены, да и такой чести удостоились лишь трое, сыгравшие в общей сложности по тайму или меньше. В линии нападения сборной России есть Дзюба и все остальные. За форвардом «Зенита» его коллеги чувствуют себя, как за каменной стеной.

Артем несёт ответственность за всех

Три из пяти форвардов, вызывавшихся в сборную России в 2019 году, сменили клубную прописку зимой, а Чалов хочет это сделать, но пока он и ЦСКА не могут дождаться предложения, которое бы всех устроило. Причем тут Дзюба, спросите вы? А при всем. Игроки национальных сборных предпочитают не совершать резких движений накануне крупных турниров, не рискуют, чтобы сохранить свое положение в сборной. Но Комличенко и Смолову, получается, нечем рисковать, пока Дзюба пашет за всех. Я не готов оценивать это критериями «хорошо» или «плохо», но повторюсь: конкуренции в линии нападения сборной России нет, поэтому господа из свиты Дзюбы, меняя клубы, не слишком боятся не сыграть на Евро-2020, потому что они там и так не сыграют или почти не сыграют.

Комличенко много забивал в Чехии, теперь будет зарабатывать больше и постарается подтвердить свой класс в РПЛ в составе «Динамо». Федор Смолов сбежал от недружественного настроенного по отношению к нему Юрия Павловича Сёмина на край Европы. Федор вообще вряд ли думал о международной карьере, переходя в «Сельту», ведь для него это один из последних шансов уехать в топ-чемпионат, тем более в «Локомотиве» вообще можно было осесть глубоко в запасе. Александр Соболев, сменивший «Крылья Советов» на «Спартак», сыграл на повышение, надеясь, что в московском клубе будет на виду и накануне Евро сумеет потеснить кого-то из обоймы, чтобы поехать на крупный турнир. Получается, несмотря на первоначальный посыл, по отдельности все карьерные повороты закономерны. Станислав Саламович одобряет:

Так получилось, что сразу три форварда, являющихся кандидатами в сборную, перешли в другие команды. Это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с футболистами. Уважаем их выбор, ведь прежде всего он основан на том, чтобы они могли прогрессировать и получать соответствующую игровую практику. Уже после трансфера в «Динамо» со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в Российской Премьер-Лиге. Смолов наоборот покинул внутренний чемпионат и решил попробовать свои силы в одном из сильнейших европейских чемпионатов. Соболев, в свою очередь, впервые будет выступать за топ-клуб, и это тоже серьёзный вызов. Повторюсь, мы не давали футболистам рекомендаций, будем анализировать их выступления за «Динамо», «Сельту» и «Спартак».

А что же Дзюба?

Дзюба несколько раз повторял, что его мечта — поиграть в АПЛ . За последние полтора года у Артема были предложения, но у него есть два страха: потерять в деньгах и потерять в статусе. И первый, пожалуй, даже уступает второму: Дзюба прекрасно понимает, что ради мечты придется «упасть» в зарплате, но можно понести другую, невосполнимую потерю. В статусе. Артем любит быть на виду, он тщеславный, а в АПЛ , где десятки звезд, станет просто парнем со смешной фамилией из «Ньюкасла» или «Борнмута».

Роль в сборной России — тоже фактор, сейчас Артем с легкостью держит конкурентов на расстоянии вытянутой руки, но все может резко измениться в случае отъезда — вдруг потеря постоянной игровой практики или, напротив, усталость от непривычной интенсивности? Дзюба может многое потерять, но от него никто и не ждет трансфера за полгода до чемпионата Европы, это было бы вопреки здравому смыслу. А вот если вдохновится примером Смолова и махнет за рубеж летом, когда отшумят баталии Евро-2020, заслужит уважение за победу над фобией. Хотя подписать новый контракт с «Зенитом» будет куда проще.