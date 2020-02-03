Тренер «Нанта»: «У ПСЖ есть всё для того, чтобы быть на вершине»

Главный тренер «Нанта» Кристиан Гуркюфф поделился ожиданиями от предстоящего матча против ПСЖ в рамках 23-го тура Лиги 1.
Поражение «Ренну» в прошлом туре не сказалось отрицательно на команде. У нас есть прогресс. Были ошибки в обороне, но главное, чтобы они не повторялись.
По прошлым матчам против ПСЖ могу сказать, что это всегда сложно. У них есть все для того, чтобы быть на вершине. Играть открыто против ПСЖ очень сложно, когда у них есть Мбаппе и Неймар, способные взорвать игру вашей обороны.
Ранее стало известно, что Неймар пропустит матч из-за травмы.