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Тренер «Нанта»: «У ПСЖ есть всё для того, чтобы быть на вершине»

сегодня, 23:14
НантЛоготип футбольный клуб Нант-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 23:05 Не начался

Главный тренер «Нанта» Кристиан Гуркюфф поделился ожиданиями от предстоящего матча против ПСЖ в рамках 23-го тура Лиги 1.

Поражение «Ренну» в прошлом туре не сказалось отрицательно на команде. У нас есть прогресс. Были ошибки в обороне, но главное, чтобы они не повторялись.

По прошлым матчам против ПСЖ могу сказать, что это всегда сложно. У них есть все для того, чтобы быть на вершине. Играть открыто против ПСЖ очень сложно, когда у них есть Мбаппе и Неймар, способные взорвать игру вашей обороны.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит матч из-за травмы. 

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