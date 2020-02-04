Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»

Сегодня, 4 февраля, состоялся товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и чешским «Пршибрамом». Команды не выявили победителя, обменявшись по одному забитому голу. Чешская команда по ходу матча заработала два удаления.
«Арсенал» - «Пршибрам» 1:1 (1:0)
Голы: Ломовицкий 38 - Новы 73
«Арсенал» (стартовый состав): Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Бауэр, Беляев, Ломовицкий (Лесовой, 50), Э.Кангва, Костадинов, Чаушич, Ткачев, Луценко.
«Арсенал» (с 61-й минуты): Нигматуллин, Хагуш, Сокол, Денисов, Ковалев, Пантелеев, К.Кангва, Громыко, Лесовой, Аджоев, Минаев.
«Пршибрам»: Вантруба, Чмилянович (Новы, 45+), Дил, Клешчик, Квида, Паздера, Резек, Сехит, Слепичка, Солдат (Драма, 58), Волтр.
Предупреждения: Солдат 58
Удаления: Чмилянович 45, Солдат 58
Ранее «Арсенал» также сыграл вничью с сербским «Младостом».