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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чешским «Пршибрамом»

сегодня, 18:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрамМатч завершен

Сегодня, 4 февраля, состоялся товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и чешским «Пршибрамом». Команды не выявили победителя, обменявшись по одному забитому голу. Чешская команда по ходу матча заработала два удаления.

«Арсенал» - «Пршибрам» 1:1 (1:0)
Голы: Ломовицкий 38 - Новы 73

«Арсенал» (стартовый состав): Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Бауэр, Беляев, Ломовицкий (Лесовой, 50), Э.Кангва, Костадинов, Чаушич, Ткачев, Луценко.

«Арсенал» (с 61-й минуты): Нигматуллин, Хагуш, Сокол, Денисов, Ковалев, Пантелеев, К.Кангва, Громыко, Лесовой, Аджоев, Минаев.

«Пршибрам»: Вантруба, Чмилянович (Новы, 45+), Дил, Клешчик, Квида, Паздера, Резек, Сехит, Слепичка, Солдат (Драма, 58), Волтр.

Предупреждения: Солдат 58

Удаления: Чмилянович 45, Солдат 58

Ранее «Арсенал» также сыграл вничью с сербским «Младостом».

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:13
Чехи вдевятером сравняли - редко но бывает.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 19:08
Пршибрам сильная команда.
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