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Разгромная победа ПСЖ, поражение «Монако». Итоги 22-го тура Лиги 1

сегодня, 01:06

Завершились матчи 22-го тура чемпионата Франции. 

«Ренн» - «Нант» 3:2 
Голы: Рафаэль Диас Беллоли 71, Буриго 90+5, Рафаэль Диас Беллоли 90+7 - Да Силва 47 (автогол), Симон 80 

«Пари Сен-Жермен» - «Монпелье» 5:0 
Голы: Сарабия 8, Ди Мария 41, Конгре 44 (автогол), Мбаппе 57, Курзава 65 

«Страсбур» - «Лилль» 1:2 
Голы: Томассон 12 - Габриэль 65, Осимхен 80 (пенальти) 

«Амьен» - «Тулуза» 0:0 

«Анже» - «Реймс» 1:4 
Голы: Алиуи 7 - Туре 38 (пенальти), Абдельхамид 62, Сантамария 74 (автогол), Диа 75 

«Ним» - «Монако» 3:1 
Голы: Мигел 27, Филиппото 62, Мартинес 79 - Бен-Йеддер 13 

«Дижон» - «Брест» 3:0 
Голы: Бальде 3, Бальде 20, Мавидиди 77 

«Ницца» - «Лион» 2:1 
Голы: Дольберг 33, Дольберг 63 - Токо Экамби 45 

«Метц» - «Сент-Этьен» 3:1 
Голы: Нгетт 44, Диалло 63, Нгетт 70 - Амума 89 

«Бордо» - «Марсель» 0:0

Напомним, что в прошлом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лилль».

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alexgurzan
alexgurzan ответил brodaga 05
сегодня в 02:13
За Гонсалес Альваро будут начислять очки
Очки начислены.
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 01:40
За Гонсалес Альваро будут начислять очки
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 01:40
Бен - йедер. Так звучит фамилия Головкин по-монакски.
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