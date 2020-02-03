Разгромная победа ПСЖ, поражение «Монако». Итоги 22-го тура Лиги 1

Завершились матчи 22-го тура чемпионата Франции.
«Ренн» - «Нант» 3:2
Голы: Рафаэль Диас Беллоли 71, Буриго 90+5, Рафаэль Диас Беллоли 90+7 - Да Силва 47 (автогол), Симон 80
«Пари Сен-Жермен» - «Монпелье» 5:0
Голы: Сарабия 8, Ди Мария 41, Конгре 44 (автогол), Мбаппе 57, Курзава 65
«Страсбур» - «Лилль» 1:2
Голы: Томассон 12 - Габриэль 65, Осимхен 80 (пенальти)
«Амьен» - «Тулуза» 0:0
«Анже» - «Реймс» 1:4
Голы: Алиуи 7 - Туре 38 (пенальти), Абдельхамид 62, Сантамария 74 (автогол), Диа 75
«Ним» - «Монако» 3:1
Голы: Мигел 27, Филиппото 62, Мартинес 79 - Бен-Йеддер 13
«Дижон» - «Брест» 3:0
Голы: Бальде 3, Бальде 20, Мавидиди 77
«Ницца» - «Лион» 2:1
Голы: Дольберг 33, Дольберг 63 - Токо Экамби 45
«Метц» - «Сент-Этьен» 3:1
Голы: Нгетт 44, Диалло 63, Нгетт 70 - Амума 89
«Бордо» - «Марсель» 0:0
Напомним, что в прошлом туре Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лилль».