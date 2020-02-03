«Бордо» и «Марсель» не выявили победителя

«Бордо» сыграл вничью с «Марселем» в матче 22-го тура Лиги 1. «Жирондинцы» набрали 30 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. «Марсель» пребывает на втором месте (43 очка).
Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик
«Бордо» - «Марсель» 0:0
«Бордо»: Костиль, Кватенг (Мешер 76), Косьельни, Пабло Кастро, Сабали, Башич (Аит Беннассер 83), Отавио, Уден (Адли 83), Де Превиль, Хванг, Бриан
Главный тренер: Соуза Паулу.
«Марсель»: Манданда, Сакаи (Радоньич 67), Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Камара, Сарр, Ронже, Сансон (Стротман 89), Пайет, Бенедетто (Жермен 80)
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.
Предупреждения: Чалета-Цар 6, Отавио 36, Пабло Кастро 39, Камара 81
Судья: Буке Рудди.
Напомним, что ранее «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монпелье» в поединке 22-го тура чемпионата Франции.