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«Бордо» и «Марсель» не выявили победителя

сегодня, 01:06
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«Бордо» сыграл вничью с «Марселем» в матче 22-го тура Лиги 1. «Жирондинцы» набрали 30 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. «Марсель» пребывает на втором месте (43 очка).

Бордо, стадион Стад Бордо-Атлантик

«Бордо» - «Марсель» 0:0 

«Бордо»: Костиль, Кватенг (Мешер 76), Косьельни, Пабло Кастро, Сабали, Башич (Аит Беннассер 83), Отавио, Уден (Адли 83), Де Превиль, Хванг, Бриан
Главный тренер: Соуза Паулу.

«Марсель»: Манданда, Сакаи (Радоньич 67), Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Камара, Сарр, Ронже, Сансон (Стротман 89), Пайет, Бенедетто (Жермен 80)
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

Предупреждения: Чалета-Цар 6, Отавио 36, Пабло Кастро 39, Камара 81

Судья: Буке Рудди.

Напомним, что ранее «Пари Сен-Жермен» разгромил «Монпелье» в поединке 22-го тура чемпионата Франции. 

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