«Наполи» вырвал победу в матче с «Сампдорией»

«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (30) располагается на десятом месте турнирной таблицы, «Сампдория» (20) - 16-я.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Сампдория» - «Наполи» 2:4 (1:2)
Голы: Квальярелла 26, Габбьядини 73 (пенальти) - Милик 3, Элмас 16, Демме 83, Мертенс 90+8
«Сампдория»: Аудеро, Торсби, Тонелли, Колли, Ауджелло, Рамирес (Марони 68), Экдаль, Линетти, Янкто (Виейра 79), Габбьядини, Квальярелла (Бонаццоли 75)
Главный тренер: Раньери Клаудио.
«Наполи»: Мерет, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Элмас (Политано 79), Лоботка (Демме 61), Зелински, Кальехон (Мертенс 72), Милик, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Янкто 43, Элмас 43, Экдаль 47, Рамирес 58, Линетти 87, Демме 90+3
Напомним, что вчера «Интер» обыграл «Удинезе».
Наверно, судейка на ничью ставил у буков ;)
Наверно, судейка на ничью ставил у буков ;)
Наполи в целом победил заслуженно.
Наполи в целом победил заслуженно.