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«Наполи» вырвал победу в матче с «Сампдорией»

сегодня, 00:45
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)2 : 4Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в матче 22-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (30) располагается на десятом месте турнирной таблицы, «Сампдория» (20) - 16-я.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Сампдория» - «Наполи» 2:4 (1:2)
Голы: Квальярелла 26, Габбьядини 73 (пенальти) - Милик 3, Элмас 16, Демме 83, Мертенс 90+8

«Сампдория»: Аудеро, Торсби, Тонелли, Колли, Ауджелло, Рамирес (Марони 68), Экдаль, Линетти, Янкто (Виейра 79), Габбьядини, Квальярелла (Бонаццоли 75)
Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Наполи»: Мерет, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Элмас (Политано 79), Лоботка (Демме 61), Зелински, Кальехон (Мертенс 72), Милик, Инсинье
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Янкто 43, Элмас 43, Экдаль 47, Рамирес 58, Линетти 87, Демме 90+3

Напомним, что вчера «Интер» обыграл «Удинезе».

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 01:16
Гаттузо опять за старое — победы на последних минутах. В прошлом году я столько валидола нажрался с ним )))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:16
Не плохо сыграли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:12
Крепенько они там переигрывают сверх 90.
Наверно, судейка на ничью ставил у буков ;)
h8you
h8you ответил Анджело Войелло
сегодня в 00:57
Картофельный Господь тебя покарает, ибо топишь ты безбожно за неверных полосатых горбачей.
пхахаха
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:55
Че сказать молодцы вам бы Неаполетанцы подписать Паскуа Фабрицио ,но юве не продадут джокера.
Анджело Войелло
Анджело Войелло ответил h8you
сегодня в 00:54
п-ка отскочила...ну цель на сезон они выполнили,обыграли Юве,теперь можно и в серию б
Картофельный Господь тебя покарает, ибо топишь ты безбожно за неверных полосатых горбачей.
Roman73
Roman73
сегодня в 00:52
Этот Гаттузо, этот бывший ... доцент может и Барсу выкинуть ненароком.
Nevastol
Nevastol
сегодня в 00:51
Наполи с победой!
Анджело Войелло
Анджело Войелло
сегодня в 00:51
Страсти почти что христовы. С победой, мои цыганята.
h8you
h8you
сегодня в 00:49
п-ка отскочила...ну цель на сезон они выполнили,обыграли Юве,теперь можно и в серию б
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
Ухххх!!! Какая веселенькая игра!!! Наполи лихо начал, подумалось , что разгрома Сампдории не миновать. Но надо отдать должное хозяевам , бились до конца.
Наполи в целом победил заслуженно.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:46
Зрелищный удался матч. С победой команду Гаттузо!
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