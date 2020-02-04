Черчесов посетил тренировку «Спартака» в Дохе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил вечернюю тренировку «Спартака» в Дохе. Завтра красно-белые в рамках предсезонного турнира сыграют с «Локомотивом».
Напомним, что в первом матче на этом турнире «Спартак» одержал победу над «Ростовом».
На вечерней тренировке красно-белые отрабатывали удары по воротам в различных игровых ситуациях 💪— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 4, 2020
С трибун за занятием наблюдал тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым
Завтра в 18:00 красно-белые сыграют с «Локомотивом»
⠀#КрасноБелыеСборы🇶🇦 | #День8 pic.twitter.com/MNoBAAspUq