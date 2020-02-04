Черчесов посетил тренировку «Спартака» в Дохе

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сегодня, 21:23

Главный тренер сборной России посетил вечернюю тренировку «Спартака» в Дохе. Завтра красно-белые в рамках предсезонного турнира сыграют с «Локомотивом».

Напомним, что в первом матче на этом турнире «Спартак» одержал победу над «Ростовом».