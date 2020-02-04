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Черчесов посетил тренировку «Спартака» в Дохе

сегодня, 21:23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил вечернюю тренировку «Спартака» в Дохе. Завтра красно-белые в рамках предсезонного турнира сыграют с  «Локомотивом».

Напомним, что в первом матче на этом турнире «Спартак» одержал победу над «Ростовом».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:24
Опять рисуется чабан, делает вид, что очень крутой тренеришка.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:58
катание горбатых на горбатых-это тренировка?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 21:46
Пожрать зашел на халяву
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