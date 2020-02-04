Константин Хабенский стал послом Евро-2020

сегодня, 13:40

Народный артист России Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020. Сертификат посла ему вручил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов. Для меня замечательно, что Евро-2020 в нашей стране будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные», - сказал Хабенский после вручения сертификата.

Напомним, что недавно бывший российский футболист Андрей Аршавин также стал послом Евро-2020.