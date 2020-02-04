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Константин Хабенский стал послом Евро-2020

сегодня, 13:40

Народный артист России Константин Хабенский стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020. Сертификат посла ему вручил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

«Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов. Для меня замечательно, что Евро-2020 в нашей стране будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные», - сказал Хабенский после вручения сертификата.

Напомним, что недавно бывший российский футболист Андрей Аршавин также стал послом Евро-2020.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:21
А этот клоун каким боком к футболу имеет отношение? Может сразу Бузову?
Сантус
Сантус
сегодня в 14:15
Почему Хабенский?Какое отношение ...разве что комедия про футбол с босяками...Дядя ты бегать умеешь?Ну беги....)
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 14:05
А что, Хабенский в Санкт-Петербурге живет?
Sunny.
Sunny. ответил Michele_Alboreto
сегодня в 13:50
Слишком тяжелый фильм уже с первых минут , я не стал смотреть...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:47
Хороший мужик...удачи ему...
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