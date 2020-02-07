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Сетьен: «Всё было здорово, кроме результата»

сегодня, 02:55
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Испании.

Всё было здорово, кроме результата. Покидать турнир грустно, но я считаю, что мы сделали шаг вперёд в своей задаче улучшить игру. Помимо результата, я почерпну из этого матча много других вещей.

Во втором тайме мы создали 4 или 5 очень опасных моментов. А гол «Атлетика» пришёл в тот момент, когда мы уже не успевали ответить на него. Весь второй тайм шёл так, как этого хотели мы, но тот эпизод с [неназначенным] пенальти, когда «Атлетик» не чувствовал себя в своей тарелке, дорого нам обошёлся.

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