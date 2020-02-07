Пике: «Если бы мы использовали стопроцентные моменты, то прошли бы»

Защитник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании.

Думаю, мы провели хороший матч. Мы были сильны до пропущенного мяча. Нам удалось создать несколько стопроцентных моментов, и если бы мы их использовали, то прошли бы в полуфинал. Возможно, это будет громко сказано, что мы довольны положением дел, но с тех пор, как мы снова вернули себе способность играть хорошо, это действительно так.

Что касается слухов вокруг команды, сейчас не время выносить грязное бельё на публику. Что я могу сказать точно, так это то, что наша уверенность максимальна, мы довольно тем, как играли, и как отреагировали на все эти слухи на поле. Да, нам тяжело, потому что мы вылетели, но мы сделали важный шаг вперёд [в своей игре], и это придаёт нам позитивные ощущения.