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Пике: «Если бы мы использовали стопроцентные моменты, то прошли бы»

сегодня, 02:29
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение от «Атлетика» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании.

Думаю, мы провели хороший матч. Мы были сильны до пропущенного мяча. Нам удалось создать несколько стопроцентных моментов, и если бы мы их использовали, то прошли бы в полуфинал. Возможно, это будет громко сказано, что мы довольны положением дел, но с тех пор, как мы снова вернули себе способность играть хорошо, это действительно так. 

Что касается слухов вокруг команды, сейчас не время выносить грязное бельё на публику. Что я могу сказать точно, так это то, что наша уверенность максимальна, мы довольно тем, как играли, и как отреагировали на все эти слухи на поле. Да, нам тяжело, потому что мы вылетели, но мы сделали важный шаг вперёд [в своей игре], и это придаёт нам позитивные ощущения.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:03
Никого не парит
Сантус
Сантус
сегодня в 02:50
Думаю Шакирыч даже обрадован,минус турнир-больше врмени на Кубок Дэвиса,киберспорт и прочая...)
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 02:32
Если бы у бабушки был ххх она была бы дедушкой.
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