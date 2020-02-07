Зидан: «Я не считаю, что выставил неправильный состав на игру»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (3:4) в четвертьфинале Кубка Испании и вылет своей команды из турнира.

Я не считаю, что выставил неправильный состав на игру. Я выбрал тех игроков, которые, как мне казалось, могли преуспеть сегодня. Наш соперник играл очень хорошо и огорчил нас.

В этом клубе мы все едины – выигрываем и проигрываем все вместе.

Ощущения плохие, потому что мы проиграли. Второй тайм был намного лучше первого и мы старались [спасти игру] до самого конца, хоть и проигрывали 1:4. Соперник играл очень хорошо и доставил много проблем своим прессингом, но мы и сами допускали ошибки в обороне.

Таков футбол. Матч проигран, вот и всё. Теперь мы должны думать о чемпионате.