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Зидан: «Я не считаю, что выставил неправильный состав на игру»

сегодня, 01:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 4Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Реала Сосьедад» (3:4) в четвертьфинале Кубка Испании и вылет своей команды из турнира.

Я не считаю, что выставил неправильный состав на игру. Я выбрал тех игроков, которые, как мне казалось, могли преуспеть сегодня. Наш соперник играл очень хорошо и огорчил нас. 

В этом клубе мы все едины – выигрываем и проигрываем все вместе.

Ощущения плохие, потому что мы проиграли. Второй тайм был намного лучше первого и мы старались [спасти игру] до самого конца, хоть и проигрывали 1:4. Соперник играл очень хорошо и доставил много проблем своим прессингом, но мы и сами допускали ошибки в обороне.

Таков футбол. Матч проигран, вот и всё. Теперь мы должны думать о чемпионате.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:23
Недооценка всегда плохо обходится. Очнулись,но было поздно.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 01:40
не оправдывайся Зидан,в любом случае мы с тобой!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
сегодня в 01:37
Значит, не правильно сыграли, всё равно виноват.
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