Агент Бэйла: «У Гарета отличные отношения с Зиданом»

Между полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом и наставником команды Зинедином Зиданом нет разногласий. Об этом заявил агент футболиста Джонатан Барнетт.
У Зидана и Бэйла сейчас прекрасные отношения. Гарет будет в «Реале» еще минимум два года.
Между полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом и наставником команды Зинедином Зиданом нет разногласий. Об этом заявил агент футболиста Джонатан Барнетт.
У Зидана и Бэйла сейчас прекрасные отношения. Гарет будет в «Реале» еще минимум два года.
Есть разногласия на счет позиций. Так зачем это нужно?
Есть разногласия на счет позиций. Так зачем это нужно?
Если бы очки начислялись по профилю, то влиять на результат было бы нельзя, даже если бы администрация захотела.
Для меня, как для игрока, лучше 2 вариант, потому что я хочу играть в честную игру.
Если бы очки начислялись по профилю, то влиять на результат было бы нельзя, даже если бы администрация захотела.
Для меня, как для игрока, лучше 2 вариант, потому что я хочу играть в честную игру.
На счет позиций игрока, возьмем последний матч того же санчо:
На соккере:
На других сайтах:
Как видите, расстановка на других ресурсах отличается от вашей.
На счет позиций игрока, возьмем последний матч того же санчо:
На соккере:
На других сайтах:
Как видите, расстановка на других ресурсах отличается от вашей.