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Агент Бэйла: «У Гарета отличные отношения с Зиданом»

сегодня, 22:04

Между полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом и наставником команды Зинедином Зиданом нет разногласий. Об этом заявил агент футболиста Джонатан Барнетт.

У Зидана и Бэйла сейчас прекрасные отношения. Гарет будет в «Реале» еще минимум два года.

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Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 22:52
Мне кажется это сарказм
Гавроша
Гавроша
сегодня в 22:21
Еще добавлю, в фэнтези нет разногласий на счет результатов матчей, нет разногласий на счет того, кто забил гол, нет разногласий на счет передач, нет разногласий на счет карточек.

Есть разногласия на счет позиций. Так зачем это нужно?
Гавроша
Гавроша ответил Гавроша
сегодня в 22:19
Вообще-то я на 2 месте, согласно вашему рейтингу, и разница с 1 всего 5 очков. А если бы считали по-профилю - я был бы первым с приличным отрывом. На счет позиций игрока, возьмем последний матч того же санчо: На соккере: На других сайтах: Как видите, расстановка на других ресурсах отличается от вашей.
Если считать очки по позиции произвольно назначаемой соккером, игнорирующим другие ресурсы, можно влиять на итоговый результат, при желание администрации, особенно учитывая как плотно в таблице.

Если бы очки начислялись по профилю, то влиять на результат было бы нельзя, даже если бы администрация захотела.

Для меня, как для игрока, лучше 2 вариант, потому что я хочу играть в честную игру.
League1
League1
сегодня в 22:18
Реалу не нужен гольфист, пусть в эту тупую игру играет, а не в футбол.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 22:13
Мало верится.
Гавроша
Гавроша ответил Mikki
сегодня в 22:09
"Почему нельзя считать по позиции на Соккере?" Позиция в матче, как и в профиле футболиста, также находятся на Соккере. Поэтому в этом плане тут никому приоритет не отдать. Но вот только в профиле она гораздо более обобщенная, нежели в матче. Тот же Киммих может играть опорником, а может фланговым защитником. И таких примеров масса. В этом и интерес игры - чтобы побеждать недостаточно просто брать лучших игроков (их многие знают), но и еще надо знать (или предугадывать) на какой позиции игрок в следующем матче выйдет. Ну даже считали бы по позициям из профилей, но тогда был бы недоволен занявший условно второе место по такому подсчету. Поэтому лучше придерживаться правил игры. В любом случае, поздравляю с бронзой - это тоже очень круто.
Вообще-то я на 2 месте, согласно вашему рейтингу, и разница с 1 всего 5 очков. А если бы считали по-профилю - я был бы первым с приличным отрывом.

На счет позиций игрока, возьмем последний матч того же санчо:
На соккере:

На других сайтах:





Как видите, расстановка на других ресурсах отличается от вашей.
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