Аджоев: «К нам действительно обращались из „Лацио“ по поводу Джуджака»

Спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев прокомментировал новость об интересе «Лацио» к Балажу Джуджаку.
«Представители римского клуба выходили на нас по поводу Балажа. Но опять же, переговоров никаких не было, конкретики нет. В принципе, неудивительно, что на него есть спрос в Европе. Венгр очень прилично играет в этом сезоне — и в клубе, и за свою сборную», — отметил Аджоев.
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