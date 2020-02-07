ГлавнаяНовости

«Краснодар» уступил «Виктории Пльзень». Команды забили 7 голов на двоих

сегодня, 16:05
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 4Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияМатч завершен

Сегодня, 7 февраля, в контрольном матче в испанской Марбелье «Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень». 

«Краснодар» - «Виктория» 3:4 (1:2)
Голы: Берг 39, Сулейманов 67, Мануэл Фернандеш 83 - Коваржик 10, Чермак 24, Михалик 74, Чоры 76 Нереализованный пенальти: Берг 67

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Бородин, Рамирес, Газинский, Фернандеш (Апеков, 83), Стоцкий, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Берг.

Предупреждения: Каймба 58

В прошлом контрольном матче «Краснодар» обыграл «Мальме».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии153
«Реал» вылетел из Кубка Испании
Вчера, 22:56 Комментарии119
«Оренбург» обыграл юрмальский «Спартак»
Вчера, 20:43 Комментарии14
«Зенит» разгромил «Сабуртало»
Вчера, 20:28 Комментарии86
«Зенит-2» с Кокориным проиграл сербскому «Спартаку»
Вчера, 20:22 Комментарии16
«Ахмат» обыграл «Лудогорец»
Вчера, 18:50 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 16:08
Не че страшного!
Кони от них все время отхватывают!
Это товарняк а те в ЛЧ!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 16:06
Оборона у Краснодара дырявая
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100