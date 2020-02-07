«Краснодар» уступил «Виктории Пльзень». Команды забили 7 голов на двоих

Сегодня, 7 февраля, в контрольном матче в испанской Марбелье «Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень».
«Краснодар» - «Виктория» 3:4 (1:2)
Голы: Берг 39, Сулейманов 67, Мануэл Фернандеш 83 - Коваржик 10, Чермак 24, Михалик 74, Чоры 76 Нереализованный пенальти: Берг 67
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Бородин, Рамирес, Газинский, Фернандеш (Апеков, 83), Стоцкий, Ольссон, Вильена, Сулейманов, Берг.
Предупреждения: Каймба 58
В прошлом контрольном матче «Краснодар» обыграл «Мальме».
Кони от них все время отхватывают!
Это товарняк а те в ЛЧ!!!!
Кони от них все время отхватывают!
Это товарняк а те в ЛЧ!!!!