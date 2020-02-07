«Краснодар» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче

«Краснодар» провел в Испании товарищеский матч с норвежским клубом «Мьёндален». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «быков».
«Краснодар» - «Мьёндален» 4:3 (3:1)
Голы: Ари 7, Сергеев 31, Сергеев 41, Ари 52 - Брустад 42, Торхаллссон 73 (пенальти), Брустад 90+1
«Краснодар»: Сафонов, Бочко, Ивашин, Мартынов, Стежко, Уткин, Черников, Мацукатов, Ари (Сабуа 75), Воротников, Сергеев
Отметим, что ранее «Краснодар» уступил пльзеньской «Виктории» в контрольной игре.
Кто такой Сергеев?
Кто такой Сергеев?