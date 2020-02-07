ГлавнаяНовости

«Краснодар» обыграл «Мьёндален» в товарищеском матче

сегодня, 20:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 3Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндаленМатч завершен

«Краснодар» провел в Испании товарищеский матч с норвежским клубом «Мьёндален». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «быков».

«Краснодар» - «Мьёндален» 4:3 (3:1)
Голы: Ари 7, Сергеев 31, Сергеев 41, Ари 52 - Брустад 42, Торхаллссон 73 (пенальти), Брустад 90+1

«Краснодар»: Сафонов, Бочко, Ивашин, Мартынов, Стежко, Уткин, Черников, Мацукатов, Ари (Сабуа 75), Воротников, Сергеев

Отметим, что ранее «Краснодар» уступил пльзеньской «Виктории» в контрольной игре.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Сочи» сыграл вничью с БАТЭ в контрольном поединке
Сегодня, 19:05 Комментарии3
«Краснодар» уступил «Виктории Пльзень». Команды забили 7 голов на двоих
Сегодня, 16:05 ВидеоКомментарии22
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии157
«Реал» вылетел из Кубка Испании
Вчера, 22:56 Комментарии121
«Оренбург» обыграл юрмальский «Спартак»
Вчера, 20:43 Комментарии14
«Зенит» разгромил «Сабуртало»
Вчера, 20:28 Комментарии88
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
scikuni
scikuni ответил Аль-Увайнах
сегодня в 21:35
Кто такой сафонов?))) В сборной должен быть Максименко, этот матч доказал.
да достаточно за пищевик гонять, даже таким посредственностям как соболев, и сборная имени агузарова-черчесова в кармане.
Аль-Увайнах
Аль-Увайнах ответил Serg3.12
сегодня в 21:20
Кто такой сафонов?))) В сборной должен быть Максименко, этот матч доказал.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 21:17
Опять веселуха)
Кто такой Сергеев?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 21:08
Не игра - так себе. А вот дети, академики 2008 года раскатали сверстников из "Милана" в финале турнира с 36 участниками. Взяли кубок. Это лучшая игра Краснодара за последние несколько лет.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:06
Без вратарей играли?)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100