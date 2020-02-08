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Милошевич: «Бердыев - один из лучших тренеров в моей жизни»

сегодня, 12:10

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич рассказал об опыте работы с Курбаном Бердыевым. Под руководством 67-летнего специалиста серб в 2008 году выиграл в «Рубине» РПЛ.

Я 14 лет играл вдали от дома — в Англии и Италии. Скажу честно: поехал в «Рубин», потому что Курбан Бердыев звал меня еще до этого. Было интересно. Русская лига отличается от Европы, но она по-своему сложная. В любом случае я не жалею. Мы стали чемпионами, а Казань — прекрасный город, который с каждым годом становится только лучше.

Чему научился у Бердыева? Я думаю, это один из лучших тренеров в моей жизни. Самое главное — он знает современный футбол, знает, что он должен делать. Он изучал каждую деталь, после матчей всегда что-то анализировал. И с каждой игрой мы росли, учились быть сфокусированными и не терять концентрации. Мы не просто играли и тренировались, мы действительно учились. Посмотрите: «Рубин» выиграл чемпионат и повторил это, когда я ушел. А ведь в России хватает больших клубов.

Ранее Саво Милошевич прокомментировал переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту».

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MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 12:50
Бекиевич - ТОП
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 12:34
Тренер, который бесславно закончил карьеру.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 12:22
Бердыева все признали, думаю если бы дали сборную, не подвел бы не хуже Капело заиграли бы ИМХО
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