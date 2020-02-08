Ривалдо призвал «Барселону» вернуть Неймара

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонский клуб летом 2020 года должен приобрести форварда ПСЖ Неймара.

«Барсе» нужно найти футболиста, который решает исход игры, когда нет Месси или это не его день, как это произошло в матче с «Атлетиком» (0:1). Клуб должен искать того, кто сможет помогать Месси и заменить его, когда это необходимо, и, по моему мнению, Неймар — как раз такой игрок.

«Барселоне», возможно, следует вернуться к вопросу о его подписании этим летом. Клуб не несет ответственности за его уход несколько лет назад. С тех пор уже прошло некоторое время, и, возможно, наступил момент для переговоров, которые позволят Неймару вернуться и провести лучшие годы карьеры на «Камп Ноу».