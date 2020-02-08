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Ривалдо призвал «Барселону» вернуть Неймара

сегодня, 09:39

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонский клуб летом 2020 года должен приобрести форварда ПСЖ Неймара.

«Барсе» нужно найти футболиста, который решает исход игры, когда нет Месси или это не его день, как это произошло в матче с «Атлетиком» (0:1). Клуб должен искать того, кто сможет помогать Месси и заменить его, когда это необходимо, и, по моему мнению, Неймар — как раз такой игрок.

«Барселоне», возможно, следует вернуться к вопросу о его подписании этим летом. Клуб не несет ответственности за его уход несколько лет назад. С тех пор уже прошло некоторое время, и, возможно, наступил момент для переговоров, которые позволят Неймару вернуться и провести лучшие годы карьеры на «Камп Ноу».

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Agamaga
сегодня в 10:17
Он понял, что допустил чудовищную ошибку покинув Барсу. МСН творили чудеса и выигрывали треблы. Ещё есть время вернуться и закончить карьеру в славном клубе с историей.
Треблы выигрывали, Мальенки, Эвребе, Айтекины, Буззаки и Чакиры. Аха-ха)
shur
shur
сегодня в 10:02
...только Барса и может себе позволить,чтобы Неймар на замену Месси
выходил,нашел мальчика на побегушках,цирк!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 09:56
Он понял, что допустил чудовищную ошибку покинув Барсу. МСН творили чудеса и выигрывали треблы. Ещё есть время вернуться и закончить карьеру в славном клубе с историей.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 09:55
Пусть Ривалдо берет его в свою команду..не нужен Неймар Барселоне...
Аpбитр
Аpбитр ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 09:47
Арбитр, давай разбираться. Что за необоснованные баны с твоей стороны идут один за другим? _________ Росонерский фейкомёт и муж Рахили всегда переживают за Ювентус. Аха-ха) КАк в анекдоте про старого хохла: Помирает хохол, собрал сыновей и говорит, - "Берегите Путина" Те в шоке, - "Батя, у тебя горячка?" Дед:"Нет, просто Путин единственное, что нас объединяет" Аха-ха) ________________ Что, например, тебя смутило в этом анекдоте? Восстанови мой ответ и сними бан.
Бан вот за это: "Росонерский фейкомёт и муж Рахили"
Вопрос по бану закрыт.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:41
Аргентинский Лори-ПРОТИВ !!!
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