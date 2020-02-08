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Ривалдо: «Теперь очевидно, что Вальверде был не главной проблемой „Барсы“»

сегодня, 07:55

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал конфликт между капитаном "сине-гранатовых Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Месси имеет полное право злиться на Абидаля на то, как тот жаловался на профессионализм некоторых игроков на тренировках, особенно когда он не назвал ни одного конкретного имени. Это подставило под сомнение всю команду. Месси хотел только лишь защитить её и самого себя, чтобы сохранить свою репутацию и, в то же время, выяснить, каких игроков имел в виду Абидаль.

Абиль был наивен, рассказывая подобное в интервью, ведь это, несомненно, привлечёт огромное внимание СМИ и заставит Месси отреагировать. Такие вещи должны решаться внутри клуба.

Теперь очевидно, что Эрнесто Вальверде (Прим. - экс-наставник «Барселоны») был не самой большой проблемой в клубе.

Главный неудачник всей этой истории – сама «Барселона». Абидаль попал в затруднительное положение, особенно потому, что игрок, отреагировавший на его заявления – не обычный член команды, а капитан «Барселоны» и суперзвезда. Это Лео Месси! Однако возвращение на победные рельсы утихомирит всю эту бурю.

Директор «Барселоны» Гильермо Амор после вылета каталонцев из Кубка Испании заявил, что клуб уладил возникший конфликт.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:55
Месси становится главной проблемой "Барселоны".
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 08:48
Все проблемы в карлике! Гнать его надо создал там опг 96у
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:20
скоро от команды останется только громкое имя))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:12
К сожалению для Барсы все наружу вылезло.
max74
max74 ответил alexgurzan
сегодня в 08:01
Отлично. Очки будут начислены в течение трёх дней.
Здравствуйте.
Вроде уже и подписка на группу VK есть, и коннектор к группе VK в профиле есть и 4 дня прошло с момента, а "денеХ" всё нет и нет )))
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