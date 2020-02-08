Ривалдо: «Теперь очевидно, что Вальверде был не главной проблемой „Барсы“»

Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо прокомментировал конфликт между капитаном "сине-гранатовых и спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Месси имеет полное право злиться на Абидаля на то, как тот жаловался на профессионализм некоторых игроков на тренировках, особенно когда он не назвал ни одного конкретного имени. Это подставило под сомнение всю команду. Месси хотел только лишь защитить её и самого себя, чтобы сохранить свою репутацию и, в то же время, выяснить, каких игроков имел в виду Абидаль.

Абиль был наивен, рассказывая подобное в интервью, ведь это, несомненно, привлечёт огромное внимание СМИ и заставит Месси отреагировать. Такие вещи должны решаться внутри клуба.

Теперь очевидно, что Эрнесто Вальверде (Прим. - экс-наставник «Барселоны») был не самой большой проблемой в клубе.

Главный неудачник всей этой истории – сама «Барселона». Абидаль попал в затруднительное положение, особенно потому, что игрок, отреагировавший на его заявления – не обычный член команды, а капитан «Барселоны» и суперзвезда. Это Лео Месси! Однако возвращение на победные рельсы утихомирит всю эту бурю.