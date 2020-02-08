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Саморано считает, что Видаль продолжит карьеру в «Интере»

сегодня, 10:51

Бывший чилийский футболист Иван Саморано выразил надежду, что полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Интере»

Я бы хотел, чтобы Алексис Санчес остался в «Интере», тем более что в июне у него будет возможность видеть в команде другого чилийца, который, скорее всего, пополнит ряды миланцев. 

Скажем так, я настроен оптимистично. Мы увидим двух чилийцев в «Интере» в следующем сезоне, у меня есть некоторая привилегированная информация на этот счет. 

Мы все знаем, что значит Видаль для Антонио Конте, и я уверен, что в июне клуб активизирует свои усилия, чтобы оформить сделку.

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