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Шолль: «Киммих – это Грета Тунберг немецкого футбола»

сегодня, 06:39

Экс-игрок «Баварии» Мехмет Шолль в эфире радио Bayern 2 высказал мнение относительно медийной активности полузащитника мюнхенского клуба Йозуа Киммиха, который часто комментирует в СМИ проблемы команды.

После всех этих заявлений и интервью Киммиха, что для меня было немного чересчур, мне пришла в голову следующая мысль: Киммих – это Грета Тунберг немецкого футбола.

Он тоже борется за климат? Нет, он тот, кто считает нужным в 24 года комментировать каждую проблемную ситуацию, хотя ещё слишком молод для этого. Он собирается стать ключевым игроком и должен двигаться в этом направлении. Его выступления это вполне отражают. Но к чему в итоге придёт Киммих? Он ещё пока не Швайнштайгер.

Во время зимнего трансферного окна Киммих заявил, что «Баварии» не хватает футболистов.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:12
Вот сказанул)))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 06:58
кто же тогда Ранальда ?
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