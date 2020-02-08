Шолль: «Киммих – это Грета Тунберг немецкого футбола»

Экс-игрок «Баварии» в эфире радио Bayern 2 высказал мнение относительно медийной активности полузащитника мюнхенского клуба , который часто комментирует в СМИ проблемы команды.

После всех этих заявлений и интервью Киммиха, что для меня было немного чересчур, мне пришла в голову следующая мысль: Киммих – это Грета Тунберг немецкого футбола.

Он тоже борется за климат? Нет, он тот, кто считает нужным в 24 года комментировать каждую проблемную ситуацию, хотя ещё слишком молод для этого. Он собирается стать ключевым игроком и должен двигаться в этом направлении. Его выступления это вполне отражают. Но к чему в итоге придёт Киммих? Он ещё пока не Швайнштайгер.