Анчелотти: «Надеюсь, что „Ливерпуль“ не станет чемпионом на нашем стадионе»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти надеется, что «Ливерпуль» не станет чемпионом Англии после матча с «ирисками» на «Гудисон Парк».
«Ливерпуль» собирается выиграть АПЛ, но я надеюсь, что нам не придется смотреть на их чемпионство на «Гудисон Парк»! Есть много стадионов, но почему именно «Гудисон»?
После 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» опережает идущего вторым «Манчестер Сити» на 22 очка, в копилке у команды Юргена Клоппа 73 очка. При определенном раскладе «Ливерпуль» сможет отпраздновать чемпионство уже после 30-го тура АПЛ - гостевого матча с «Эвертоном», который состоится 16 марта.
Ну что ж, надо подать ходатайство о переносе матча на стадион ювентуса. Там Великий Ливерпуль и станет чемпионом. Аха-ха.)
Ну что ж, надо подать ходатайство о переносе матча на стадион ювентуса. Там Великий Ливерпуль и станет чемпионом. Аха-ха.)