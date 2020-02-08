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Анчелотти: «Надеюсь, что „Ливерпуль“ не станет чемпионом на нашем стадионе»

сегодня, 10:59

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти надеется, что «Ливерпуль» не станет чемпионом Англии после матча с «ирисками» на «Гудисон Парк».  

«Ливерпуль» собирается выиграть АПЛ, но я надеюсь, что нам не придется смотреть на их чемпионство на «Гудисон Парк»! Есть много стадионов, но почему именно «Гудисон»?

После 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» опережает идущего вторым «Манчестер Сити» на 22 очка, в копилке у команды Юргена Клоппа 73 очка. При определенном раскладе «Ливерпуль» сможет отпраздновать чемпионство уже после 30-го тура АПЛ - гостевого матча с «Эвертоном», который состоится 16 марта. 

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Все комментарии
Аль-Увайнах
Аль-Увайнах
сегодня в 11:57
Заныли. Ахаха.)
Ну что ж, надо подать ходатайство о переносе матча на стадион ювентуса. Там Великий Ливерпуль и станет чемпионом. Аха-ха.)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:25
Значит станет.
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 11:25
Пустые надежды.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
сегодня в 11:20
Ливерпуль будет сверх мотивирован, так что Эвертон вряд ли выстоит.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:11
Это дерби и возможно Карло прав.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:07
Тренер тренером, но аншлаг на стадионе будет и довольных будет намного больше чем недовольных.
sergsudak
sergsudak
сегодня в 11:06
В прошлом Марте отцепили "Ливерпуль" от чемпионства на "гудиссоне", сейчас пришло время "собирать камни"!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:01
Скорее всего так и будет.
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