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сегодня, 10:59

Главный тренер «Эвертона» надеется, что «Ливерпуль» не станет чемпионом Англии после матча с «ирисками» на «Гудисон Парк».

«Ливерпуль» собирается выиграть АПЛ , но я надеюсь, что нам не придется смотреть на их чемпионство на «Гудисон Парк»! Есть много стадионов, но почему именно «Гудисон»?