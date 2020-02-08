Конте: «Миланское дерби? Каждая игра приносит мне сильные эмоции»

Главный тренер «Интера» прокомментировал предстоящий матч против «Милана» в 23-м туре Серии А.

Мы знаем, что впереди нас ждет целый цикл важных игр против сильных команд. Встреча с «Миланом» - одна из них, а дерби скрывает многие подводные камни. У нас есть свой путь, мы должны расти от игры к игре, а после этого цикла у нас будут более ясные идеи.

Миланское дерби? Каждая игра приносит мне сильные эмоции, независимо от того, дерби это или нет. Мы должны сыграть в игре, которая стоит три очка. Трудности увеличиваются, когда мы знаем, что это дерби.