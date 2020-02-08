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Конте: «Миланское дерби? Каждая игра приносит мне сильные эмоции»

сегодня, 16:21
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч против «Милана» в 23-м туре Серии А. 

Мы знаем, что впереди нас ждет целый цикл важных игр против сильных команд. Встреча с «Миланом» - одна из них, а дерби скрывает многие подводные камни. У нас есть свой путь, мы должны расти от игры к игре, а после этого цикла у нас будут более ясные идеи. 

Миланское дерби? Каждая игра приносит мне сильные эмоции, независимо от того, дерби это или нет. Мы должны сыграть в игре, которая стоит три очка. Трудности увеличиваются, когда мы знаем, что это дерби.

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли также прокомментировал предстоящее дерби.  

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