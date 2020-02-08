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Гаттузо: «Очевидно, что мы не можем недооценивать „Лечче“»

сегодня, 15:36
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящий матч против «Лечче» в 23-м туре Серии А.

Фабио Ливерани - прекрасный тренер, он уже показывал свои впечатляющие результаты в «Тернане». 

Он знает футбол наизнанку, заставляет свои команды играть в хороший футбол. Ливерани заслуживает похвалы. 

Очевидно, что мы не можем недооценивать «Лечче». Мы должны с уважением относиться к ним, так как завтрашняя игра для нас будет стоить больше, чем просто три очка.

Напомним, что «Наполи» одержал победу над «Сампдорией» в матче 22-го тура чемпионата Италии.

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Doktor S
Doktor S
сегодня в 15:38
Лечче может испортить настроение.
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