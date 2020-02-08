Гаттузо: «Очевидно, что мы не можем недооценивать „Лечче“»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал предстоящий матч против «Лечче» в 23-м туре Серии А.

Фабио Ливерани - прекрасный тренер, он уже показывал свои впечатляющие результаты в «Тернане».

Он знает футбол наизнанку, заставляет свои команды играть в хороший футбол. Ливерани заслуживает похвалы.

Очевидно, что мы не можем недооценивать «Лечче». Мы должны с уважением относиться к ним, так как завтрашняя игра для нас будет стоить больше, чем просто три очка.