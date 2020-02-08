Б. Менди - о Бьелсе: «Мы подумали, что он сумасшедший!»

Защитник «Манчестер Сити» вспомнил совместную работу с в «Марселе».

Он все время говорил по-испански. Почему? Он был сосредоточен только на игре. Рядом с ним всегда был переводчик. В самом начале Марсело был дружелюбным, некоторые сотрудники клуба позволяли себе некоторые шутки. Бьелсе это не понравилось. После этого на тренировках были только игроки, он и врач. Мы все подумали, что он сумасшедший!

Однажды я заснул во время общего собрания, а когда проснулся, то мне стало страшно. Позже он сказал мне, что сон - это нормально. Что однажды я смогу всему научиться. После этого я начал учиться у него, это мне очень помогло. Марсело - великая личность, фантастический тренер, его нужно уважать за его результаты.