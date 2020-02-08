Агент Жоржиньо: «Мы бы не стали отказывать „Ювентусу“»

Агент полузащитника «Челси» Жоржиньо рассказал о будущем своего клиента.

На трансферном рынке может случиться все что угодно. Почему я бы сейчас отказал «Ювентусу»? Потому что в данный момент у Жоржиньо трехлетний контракт с «Челси». Для него приоритет - остаться в лондонском клубе.

Однако мы готовы рассмотреть предложения, если они поступят из Италии, Франции и Англии.

«Ювентус»? Это главный клуб Италии, который постоянно побеждает в чемпионате. Мы бы не стали говорить ему «нет».