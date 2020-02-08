Пиоли: «„Интер“ намного лучше нас выступил в начале сезона»

Главный тренер «Милана» поделился мнением о предстоящей игре с «Интером» в 23-м туре Серии А.

В таблице между нами есть разрыв, потому что «Интер» намного лучше нас выступил в начале сезона, но мы постараемся восстановить утраченные позиции.

Во всех играх мы играем на победу, но есть некоторые матчи, которые стоят больше, чем другие. Например, дерби. Лучшая часть подготовки к дерби - это разработка стратегии матча с учетом характеристик противника.