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Пиоли: «„Интер“ намного лучше нас выступил в начале сезона»

сегодня, 15:47
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб МиланМиланЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о предстоящей игре с «Интером» в 23-м туре Серии А. 

В таблице между нами есть разрыв, потому что «Интер» намного лучше нас выступил в начале сезона, но мы постараемся восстановить утраченные позиции. 

Во всех играх мы играем на победу, но есть некоторые матчи, которые стоят больше, чем другие. Например, дерби. Лучшая часть подготовки к дерби - это разработка стратегии матча с учетом характеристик противника. 

Напомним, что «Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче 22-го тура Серии А.

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Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:53
Классная игра ожидает нас.....
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