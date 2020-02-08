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Тошич: «Когда я играл за ЦСКА, „Спартак“ был лучше, чем сейчас»

сегодня, 17:40
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Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич после поражения от «Спартака» на Кубке Париматч Премьер высказался о «красно-белых». Он сравнил нынешний «Спартак» с тем, который был, когда он играл за ЦСКА.

Думаю, «Спартак», когда я играл [за ЦСКА], был намного лучше. Мне кажется, уровень чемпионата России не такой хороший, как был года три-четыре назад.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Заграница: мнение  Тошич Зоран  Стадион «Эспайр»
Источник: Sport24.ru
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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:56
Только Тошичи сравнивают официальные и товарищеские игры, ОМГ)
Не спартак
Не спартак
сегодня в 17:49
Тогда спартак хоть сопротивлялся и не так смешил людей.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:49
Это он пока еще Спартак в ФНЛ не видел...)))
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 17:44
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 17:43
    А ща лучше?
    Что кони по пять ловят от Лудогорца последние,
    А и там все хуже севернее - БЕНФИКА!!!
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 17:42
    малость затролил
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