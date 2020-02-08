Тошич: «Когда я играл за ЦСКА, „Спартак“ был лучше, чем сейчас»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич после поражения от «Спартака» на Кубке Париматч Премьер высказался о «красно-белых». Он сравнил нынешний «Спартак» с тем, который был, когда он играл за ЦСКА.
Думаю, «Спартак», когда я играл [за ЦСКА], был намного лучше. Мне кажется, уровень чемпионата России не такой хороший, как был года три-четыре назад.
Что кони по пять ловят от Лудогорца последние,
А и там все хуже севернее - БЕНФИКА!!!
Что кони по пять ловят от Лудогорца последние,
А и там все хуже севернее - БЕНФИКА!!!