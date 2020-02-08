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Агент Выдры: «Я не знаю об интересе „Локомотива“»

сегодня, 16:40

Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры прокомментировал информацию об интересе к 27-летнему футболисту со стороны московского «Локомотива».

Повторюсь, Выдра собирается покинуть «Бернли». И это не изменилось. Мы общаемся с двумя-тремя клубами, которые ищут нападающих. Но они не только из России. Лига в России достаточно хороша, и Выдра может себя там представить.

Я не знаю об интересе «Локомотива», но все может измениться, если они будут искать нападающего и, например, моего клиента.

Напомним, ранее игроком также интересовался ЦСКА

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:51
Раз в три-четыре года выстреливает двумя десятками за сезон на уровне Чемпионшипа - для РПЛ самое то.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:13
А хотелось бы.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 16:49
Даже Выдра удивлена нашим клубом.
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