Агент Выдры: «Я не знаю об интересе „Локомотива“»

Агент нападающего «Бернли» Матея Выдры прокомментировал информацию об интересе к 27-летнему футболисту со стороны московского «Локомотива».

Повторюсь, Выдра собирается покинуть «Бернли». И это не изменилось. Мы общаемся с двумя-тремя клубами, которые ищут нападающих. Но они не только из России. Лига в России достаточно хороша, и Выдра может себя там представить.

Я не знаю об интересе «Локомотива», но все может измениться, если они будут искать нападающего и, например, моего клиента.