«Хетафе» разгромил «Валенсию» в домашней игре Примеры

«Хетафе» во втором тайме смял «Валенсию» в матче 23-го тура чемпионата Испании. «Синие» (42 очка) располагаются на третьей строчке в таблице, «летучие мыши» (37 баллов) - пятые.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» - «Валенсия» 3:0 (0:0)
Голы: Молина 58, Молина 67, Хайме Мата 88
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом (Кенеди 61), Арамбарри, Максимович (Тимор 90+2), Кукурелья, Хайме Мата, Молина (Анхель Родригес 80)
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Валенсия»: Хауме, Флоренци, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес, Кондогбиа, Парехо, Солер (Ли 70), Родриго (Гонсалу Гедеш 60), Гомес (Собрино 90+2)
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждения: Ньом 24, Ферран Торрес 63, Паулиста 64, Суарес 64, Гомес 65, Диахаби 71, Арамбарри 75, Эчейта 90+6
Удаление: Флоренци 78
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
Ранее «Леганес» уступил «Леванте».