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«Хетафе» разгромил «Валенсию» в домашней игре Примеры

сегодня, 19:55
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе3 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Хетафе» во втором тайме смял «Валенсию» в матче 23-го тура чемпионата Испании. «Синие» (42 очка) располагаются на третьей строчке в таблице, «летучие мыши» (37 баллов) - пятые.

Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес

«Хетафе» - «Валенсия» 3:0 (0:0)
Голы: Молина 58, Молина 67, Хайме Мата 88

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Эчейта, Оливера Мирамонтес, Ньом (Кенеди 61), Арамбарри, Максимович (Тимор 90+2), Кукурелья, Хайме Мата, Молина (Анхель Родригес 80)
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Валенсия»: Хауме, Флоренци, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес, Кондогбиа, Парехо, Солер (Ли 70), Родриго (Гонсалу Гедеш 60), Гомес (Собрино 90+2)
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждения: Ньом 24, Ферран Торрес 63, Паулиста 64, Суарес 64, Гомес 65, Диахаби 71, Арамбарри 75, Эчейта 90+6

Удаление: Флоренци 78

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

Ранее «Леганес» уступил «Леванте».

 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:26
Хетафе в полном порядке.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:24
Ой цветёт Молина..)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:19
Отличный матч провел Хетафе. Поздравляю их с этим успехом!
max74
max74
сегодня в 20:02
Как Тузик тряпку
Doktor S
Doktor S
сегодня в 19:56
Хетафе с победой!
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