«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном»

«Шальке» поделил очки с «Падерборном» в матче 21-го тура чемпионата Германии.
«Шальке» (35) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Падерборн» (16) - последний.
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «Падерборн» 1:1 (0:0)
Голы: Кутуджу 63 - Гьясула 81
«Шальке-04»: Нюбель, Бекер (Бужеллаб 86), Кабак (Тодибо 37), Настасич, Очипка, МакКенни, Омар, Шёпф, Арит, Грегоритч (Кутуджу 56), Раман
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродьек, Шонлау, Коллинз, Золински (Србены 70), Василиадис, Сабири (Гьясула 11), Прогер (Ястржембски 90+1), Мамба, Антви-Аджей
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.
Предупреждения: Настасич 53, Омар 72, Мамба 72, Янс 84, Цингерле 90+1
Судья: Брих Феликc.
В параллельном матче «Фрайбург» одержал победу над «Хоффенхаймом».