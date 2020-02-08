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«Шальке» сыграл вничью с «Падерборном»

сегодня, 19:27
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборнМатч завершен

«Шальке» поделил очки с «Падерборном» в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Шальке» (35) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Падерборн» (16) - последний.

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «Падерборн» 1:1 (0:0)
Голы: Кутуджу 63 - Гьясула 81

«Шальке-04»: Нюбель, Бекер (Бужеллаб 86), Кабак (Тодибо 37), Настасич, Очипка, МакКенни, Омар, Шёпф, Арит, Грегоритч (Кутуджу 56), Раман
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродьек, Шонлау, Коллинз, Золински (Србены 70), Василиадис, Сабири (Гьясула 11), Прогер (Ястржембски 90+1), Мамба, Антви-Аджей
Главный тренер: Баумгарт Штеффен.

Предупреждения: Настасич 53, Омар 72, Мамба 72, Янс 84, Цингерле 90+1

Судья: Брих Феликc.

В параллельном матче «Фрайбург» одержал победу над «Хоффенхаймом».

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волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:36
везёт пока сегодня
ШУРТАН
ШУРТАН
сегодня в 19:32
Без Тедеско голяк
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:32
Не пойму в чём заключается терроризм и что я взломал и о каких 92 нарушениях идёт речь, вы ничего не напутали? За последние два года я получил 1 или 2 бана, вы явно не то смотрите.
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