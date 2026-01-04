Top.Mail.Ru
Кандидат на пост тренера «Спартака» Карседо объявил об уходе из «Пафоса»

вчера, 22:33

Кандидат на пост главного тренера московского «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо объявил об уходе из кипрского «Пафоса». Об этом он сообщил после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2).

Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером «Спартака» и подпишет контракт до лета 2028 года.

«Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. В этом клубе я многое пережил, и эти впечатления останутся со мной навсегда», — сказал Карседо.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

ВалераКарпин
ВалераКарпин ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 18:45
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 13:06
    Очевидно - в «Спартаке» платят больше, чем в «Пафосе», но вопрос в другом — хватит ли у Карседо спартаковского духа, а не только денег?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 09:56
    Мечтает это у вас дзюба , как не попасть в аренду в оренбург...)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 09:54
    Работал самостоятельно в клубах , набрался опыта у Эмири знает РПЛ и Спартак (давление какое бывает и от болел и СМИ) . Так что все карты в руки и управляй...А кого здесь хотели ??? Тренеров элитных клубов ТОП-5...)
    УДАЧИ...!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:33
    Спартачи уже мечтают, как попрут дела у народной.
    Как никак, а помощник самого Эмери...
    ABir
    ABir
    сегодня в 07:37
    Значит в Спартаке ему предложили значительно больше, чем в Пафосе.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 07:23
    Такое маловероятно, практический не возможно, так как Карседо идёт в Спартак заработать и уйти с хорошей компенсацией.
    По тренерскому радио Спартак пользуется особой популярностью для тех кто хочет заработать быстро и много, особенно у лузеров. Да и сам Карседо был в Спартаке и знает кухню.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 06:22
    Посмотрим как на долго он задержится в Спартаке....
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 03:51
    Хороший контракт себе положил Карседо.
    Мостовой не спит наверно
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 01:08
    Надо полагать Хуан объявил о своём уходе... с пафосом...)
    STVA 1
    STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Думаю цель яснв и это деньги
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:42, ред.
    Парень точно в нужном направлении движется, по восходящей???
    Севилья>ПСЖ>Арсенал>Пафос>6-е место РПЛ...

    Тогда какова его окончательная цель?
    Дубль 12-го клуба Гибралтарской Лиги???
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 00:29
    Он даже не представляет, сколько он ещё всего переживёт в Спартаке.
    А впечатлений будет намного больше и желание будет одно, как можно быстрей от них избавится и забыть.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 23:42
    Интересно чем его Лукойл завлёк, Пафос ведь даже ещё имеет теоретические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, круче только деньги Лукойла наверное
    Groboyd
    Groboyd ответ dynkel (раскрыть)
    вчера в 23:36, ред.
    Кому он будет нужен, мы не знаем, как он развиваться будет, мы не знаем. А работу в Пафосе он серьёзную проделал.
    dynkel
    dynkel ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Никому он не нужен потолкается в Спартаке до осени и домой. Это не тренер для Спартака. А пока Спартак только потеряет болельщиков и деньги
    shur
    shur
    вчера в 23:18, ред.
    ...здесь ушёл, а там не приняли...!!! Вопрос, о каком событии идёт речь???!!!
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 22:56
    Т.е. если вдруг ему поступит предложение из топ-чемпионатов, он тут же и из Спартака сбежит.
    Ладно, поглядим.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:55
    Значит мне кажется скоро его увидим во главе Спартака
    Гость
