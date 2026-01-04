Кандидат на пост тренера «Спартака» Карседо объявил об уходе из «Пафоса»

Кандидат на пост главного тренера московского «Спартака» испанец Хуан Карлос Карседо объявил об уходе из кипрского «Пафоса». Об этом он сообщил после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2).
Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером «Спартака» и подпишет контракт до лета 2028 года.
«Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. В этом клубе я многое пережил, и эти впечатления останутся со мной навсегда», — сказал Карседо.
Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».
После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
УДАЧИ...!
Как никак, а помощник самого Эмери...
По тренерскому радио Спартак пользуется особой популярностью для тех кто хочет заработать быстро и много, особенно у лузеров. Да и сам Карседо был в Спартаке и знает кухню.
Мостовой не спит наверно
Севилья>ПСЖ>Арсенал>Пафос>6-е место РПЛ...
Тогда какова его окончательная цель?
Дубль 12-го клуба Гибралтарской Лиги???
А впечатлений будет намного больше и желание будет одно, как можно быстрей от них избавится и забыть.
Ладно, поглядим.
