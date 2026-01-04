Кандидат на пост тренера «Спартака» Карседо объявил об уходе из «Пафоса»

1767555220

вчера, 22:33

Кандидат на пост главного тренера московского «Спартака» испанец объявил об уходе из кипрского «Пафоса». Об этом он сообщил после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном» (1:2).

Ранее газета Marca сообщила, что Карседо станет главным тренером «Спартака» и подпишет контракт до лета 2028 года.

«Я принял решение продолжить карьеру в другом клубе. В этом клубе я многое пережил, и эти впечатления останутся со мной навсегда», — сказал Карседо.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.