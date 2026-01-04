«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.
Забитым мячом в составе хозяев отметился Тиджани Рейндерс (42-я минута). У гостей отличился Энцо Фернандес (90+4).
«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии восемь матчей подряд (шесть побед, две ничьих). Команда набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, на 6 очков отставая от лидирующего «Арсенала». «Челси» провел первый матч после отставки главного тренера Энцо Марески. Лондонский клуб с 31 очком располагается на 5-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» в гостях сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 7 января.
Если сегодняшняя ничья Ливера и Фулхема была правомерной и закономерной, то результат игры Сити и Челси под большим вопросом для аристократов. Начало вообще было за МС, и даже в какой-то момент показалось, что, вот он, Монстр Сити вернулся!!! Оставалось только победой закрепить это мнение. Но как часто бывает, результат оказался не по игре... Но командам спасибо за игру- живую, острую, содержательную!!!
Челси не унывать- скоро Мудрик вернется, информация уже есть, и аристократам станет полегче...)))
Коротко ничья в пользу Арсенала. И эту ничью вырывает Челси из Лондона)))
Все-таки Эстевао еще рано выходить на старте. Фернандес в роли десятки был лучше. Сантос вышел на подмогу в центре. И игра вроде пошла.
Гол Рейндерса хоть и из под Бадяшиля, но защитник этот матч сыграл почти безупречно. Рад за него. А вот Нету с Палмером разочаровали.
Синие использовали единственный момент, который все-таки назревал.
Энцо с третьего раза все таки занес мяч в сетку МС.
Горожанам надо было забивать в первом тайме. Во втором Холанд и Сильва выдохлись. Доку ничего не смог сделать. В концовке просто встали. Да и травмы Гвардиола и Диаша тоже сказались. А вот Хусанов прекрасно сыграл в защите. Делап плохо обошелся с ним. Можно за такие вещи и красную давать.
В целом ничья для Челси важная, после ухода Марески. И в отсутствии сразу нескольких игроков основы. Кукурельи, Кайседо, Фофаны и Санчеса.
