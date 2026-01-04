Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в матче чемпионата Англии

вчера, 22:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.

Забитым мячом в составе хозяев отметился Тиджани Рейндерс (42-я минута). У гостей отличился Энцо Фернандес (90+4).

«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии восемь матчей подряд (шесть побед, две ничьих). Команда набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, на 6 очков отставая от лидирующего «Арсенала». «Челси» провел первый матч после отставки главного тренера Энцо Марески. Лондонский клуб с 31 очком располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» в гостях сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 7 января.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:41
Дома....на 94-й минуте...превосходя соперника во всём,включая счёт - саботаж, бесхребетность и рас----дяйство.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:28
Явная это осечка для Сити, ну а для Макфарлейна - вполне себе классный старт. Горожане теперь отстают от Арсенала на шесть очков, ну а синие опережают МЮ в таблице и становятся пятыми в ожидании назначения Росеньора.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:26
Сенсация, пожалуй! Определённо Макфарлейн воодушевил "аристократов" в раздевалке, и после перерыва они заиграли куда ярче впереди. Беда в том, что шансов было немного, и с реализацией у "синих" всё было совсем не очень.
67fwr67a43k4
67fwr67a43k4
сегодня в 06:16
Огорчил лысого шарлу любитель песенок про ангольцев
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:42
После прихода нового главного в команде всегда наблюдается всплеск...
Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:16
Я там подшаманил умею )
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:01, ред.
Сити в который раз в этом сезоне помогли Арсеналу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:23
очередные грабли. теряем очки. и отстаем от Арсенала еще сильнее.
когда у норвежца неудачный отрезок, забивать больше некому.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:55
Не, Санёк- я не Спартак, хотя очень УВАЖАЮ и давно. Но я тоже из народа, как говорится- парень свой.))) Помню эту песню, про председателеву дочь, сметану, яйца и морковку...)))))))))))))))))))))))))))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:51
и зачем Мареску уволили? Челси выглядел вполне достойно и даже норвежского бугая практически выключили, а ведь он редко уходит без гола. И этого дерганного Доку тоже на место поставили. Синие играют дерзко и стремительно, это их главный козырь! Так что с отставкой явно поторопились.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:42
...Как "Спартак" ....???? Шучю,опять шучю! Ну хорошо!
....Он вышел родом из народа,
Как говорится парень свой...! (Шуфутинский.)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:31
Да брось, Санёк.))) Ну какой я заслуженный?))) Так, народный...)))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:29
...как можно баловать заслуженных людей?! Только ровняться и немного уважения,аминь!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:26
Балуешь, Дружище, балуешь!!!))) Hо всё равно, спасибо!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:25
"Кто бы что там не заявлял, но АПЛ- лучшая лига мира!!!"
....лучшая цитата вечера ! И Оскар уходит к победителю, к Herr
Капралу,битте...!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:14
Челси молодцы,заработали ничью !
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 23:02
Ничья в пользу Арсенала.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:01
Ничья в пользу Арсенала
particular
particular
вчера в 22:59
Пеп шибко плевался :))
azkan
azkan
вчера в 22:54, ред.
Не верил я даже в ничью. Но второй тайм переменил мнение и результат тоже.
Коротко ничья в пользу Арсенала. И эту ничью вырывает Челси из Лондона)))

Все-таки Эстевао еще рано выходить на старте. Фернандес в роли десятки был лучше. Сантос вышел на подмогу в центре. И игра вроде пошла.

Гол Рейндерса хоть и из под Бадяшиля, но защитник этот матч сыграл почти безупречно. Рад за него. А вот Нету с Палмером разочаровали.
Синие использовали единственный момент, который все-таки назревал.
Энцо с третьего раза все таки занес мяч в сетку МС.

Горожанам надо было забивать в первом тайме. Во втором Холанд и Сильва выдохлись. Доку ничего не смог сделать. В концовке просто встали. Да и травмы Гвардиола и Диаша тоже сказались. А вот Хусанов прекрасно сыграл в защите. Делап плохо обошелся с ним. Можно за такие вещи и красную давать.

В целом ничья для Челси важная, после ухода Марески. И в отсутствии сразу нескольких игроков основы. Кукурельи, Кайседо, Фофаны и Санчеса.
Capral
Capral
вчера в 22:47, ред.
Несправедливый результат. МС был лучше во всём- прессинговал, создавал, обострял. У одного только Холанда было несколько убойных моментов. Больше всех жаль Доннарумму. Изо всех сил пытался спасти- отбил один удар, но второй оказался разящим, при полном попустительстве обороны Сити... Кто бы что там не заявлял, но АПЛ- лучшая лига мира!!!
Если сегодняшняя ничья Ливера и Фулхема была правомерной и закономерной, то результат игры Сити и Челси под большим вопросом для аристократов. Начало вообще было за МС, и даже в какой-то момент показалось, что, вот он, Монстр Сити вернулся!!! Оставалось только победой закрепить это мнение. Но как часто бывает, результат оказался не по игре... Но командам спасибо за игру- живую, острую, содержательную!!!

Челси не унывать- скоро Мудрик вернется, информация уже есть, и аристократам станет полегче...)))
Nenash
Nenash
вчера в 22:45
Пора, пеп..
Denis-720077
Denis-720077
вчера в 22:44
Зашибись !!!
