«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси» в матче чемпионата Англии

1767555025

вчера, 22:30

«Манчестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Челси» со счетом 1:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.

Забитым мячом в составе хозяев отметился Тиджани Рейндерс (42-я минута). У гостей отличился Энцо Фернандес (90+4).

«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии восемь матчей подряд (шесть побед, две ничьих). Команда набрала 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, на 6 очков отставая от лидирующего «Арсенала». «Челси» провел первый матч после отставки главного тренера Энцо Марески. Лондонский клуб с 31 очком располагается на 5-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Брайтон», «Челси» в гостях сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 7 января.