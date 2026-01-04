Романцев считает, что прошлогоднее чемпионство сделало «Краснодар» крепче

Победа в чемпионате России прошлого сезона сделало «Краснодар» крепче и научила его, как завоевывать титулы. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев.
По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России.
«Сейчас видно — чемпионство сделало „Краснодар“ крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. О буквально дышащем в спину краснодарцам „Зените“ я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает, что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего», — сказал Романцев.
«При всем уважении к идущему третьим „Локомотиву“ объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим „Спартаком“. Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И, думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны», — добавил он.
После 18 туров «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 40 очков. На второй строчке идет «Зенит» (39 очков), далее следуют «Локомотив» (37) и ЦСКА (36). «Спартак» с 29 очками располагается на 6-й строчке, 5-е место занимает калининградская «Балтика» (35 очков).
Если в прошлом сезоне он мог что то противопоставить Питеру...то в этом сезоне Семак спокойно приезжает к Мусаеву в гости нахлобучивает 2 гола и спокойно уезжает забрав свои три очка....
правильно распеделить силы и возможности команды, всё в руках
Мусаева,удачи!!!
