Романцев считает, что прошлогоднее чемпионство сделало «Краснодар» крепче

1767554942

вчера, 22:29

Победа в чемпионате России прошлого сезона сделало «Краснодар» крепче и научила его, как завоевывать титулы. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России .

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России.

«Сейчас видно — чемпионство сделало „Краснодар“ крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. О буквально дышащем в спину краснодарцам „Зените“ я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает, что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего», — сказал Романцев.

«При всем уважении к идущему третьим „Локомотиву“ объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим „Спартаком“. Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И, думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны», — добавил он.