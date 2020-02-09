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Рамос сыграл 440 матчей за «Реал» в Примере. Он стал 5-м в истории клуба

сегодня, 21:42
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» одержал гостевую победу над «Осасуной» во встрече 23-го тура Примеры.

Эта игра стала для защитника «сливочных» Серхио Рамоса 440-й в чемпионате Испании. Таким образом, он вышел на пятое место в истории клуба по этому показателю, обойдя экс-защитника мадридцев Фернандо Йерро. Лидером по количеству сыгранных матчей за «Реал» в Примере является бывший нападающий Рауль, на счету которого 550 встреч.

Напомним, что Рамос является единственным действующим игроком чемпионата Испании, кто забивает 17 лет подряд.

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Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 21:58
Сережик 😂😂
Belgie2020
Belgie2020
сегодня в 21:51
Что за тигр этот лев)
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