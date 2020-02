Рамос сыграл 440 матчей за «Реал» в Примере. Он стал 5-м в истории клуба

«Реал» одержал гостевую победу над «Осасуной» во встрече 23-го тура Примеры.

Эта игра стала для защитника «сливочных» 440-й в чемпионате Испании. Таким образом, он вышел на пятое место в истории клуба по этому показателю, обойдя экс-защитника мадридцев . Лидером по количеству сыгранных матчей за «Реал» в Примере является бывший нападающий Рауль, на счету которого 550 встреч.

