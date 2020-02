«Реал» одержал волевую победу над «Осасуной» во встрече 23-го тура Примеры.

Таким образом, главный тренер «сливочных» выиграл во главе мадридцев 88 матчей в чемпионате Испании. По этому показателю он обошел бывшего наставника «Реала» , на счету которого 87 побед в Примере.

🏆 Zinedine Zidane 🏆



Today Zidane is celebrating his 🎱🎱th victory with @realmadriden in #LaLigaSantander! 🏅#LaLigaHistory pic.twitter.com/sR5TmDuwig