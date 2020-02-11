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Федун: «Светлая память о Рейнгольде останется в наших сердцах»

вчера, 21:36

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал уход из жизни ветерана «красно-белых» Валерия Рейнгольда.

Рейнгольд — легенда «Спартака». Это тяжелый удар для болельщиков. В отличие от моих коллег, я имел удовольствие видеть его, хотя был тогда еще совсем юнцом.

Мы помним его безумную скорость, на которой он мог убежать от любых защитников, как от стоячих, поэтому он всегда выделялся на поле.

Потом он был нашим жестким критиком и одновременно ценителем. Светлая память о Рейнгольде останется в наших сердцах.

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