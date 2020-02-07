Любимый вратарь Фабио Капелло

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«Соккер.ру» рассказывает о легендарном вратаре «Милана», который никогда не играл в сборной Италии.

В 2016 году Джанлуиджи Буффон добился уникального достижения. Благодаря опытнейшему голкиперу ворота «Ювентуса» не могли распечатать на протяжении 16 часов и 14 минут. Естественно рухнул рекорд миланца Себастьяно Росси, установленный 22 года назад, который составлял 929 минут. Оба голкипера не раз и не два пересекались на поле, хорошо друг друга знают, и, возможно, Себастьяно поздравил своего младшего коллегу одним из первых.

Про Буффона и его феноменальный рекорд уже сказали, а теперь поговорим про Росси, чьё имя не то чтобы гремело, но довольно громко произносилось в лихие девяностые. Ведь вратарь «Милана» знаменит не только своей невероятно длинной сухой серией, но и победой в Лиге чемпионов, тремя Скудетто, выигрышем Межконтинентального кубка и такими мелочами, как пара Суперкубков Европы и тройка Суперкубков Италии. Красно-чёрная половина Милана обожала своего вратаря, называла его едва ли не самым успешным стражем ворот в истории клуба. Фабио Капелло, работавший со многими голкиперами, всегда тепло вспоминал Росси. А вот пресса Себастьяно не любила. Равно как и тренеры сборной Италии, забывавшие о существование почти двухметрового гиганта. В последние годы к числу недоброжелателей присоединились и правоохранительные органы.

Себастьяно Росси обладал не только потрясающими физическими данными – рослый, мускулистый, длиннорукий – но и столь же роскошной подвижностью – занятия баскетболом не прошли даром. Себастьяно занимался баскетболом до 16 лет, играл в нападении и делал определённые успехи. Например, мог забить мяч сверху в стиле центрового НБА , поставить блок-шот, реакцией природа его также не обделила. Но при этом у Себастьяно была существенная проблема с мелкой моторикой. Пальцы не всегда слушались своего хозяина. Отсюда и сложности с фиксацией мяча. Баскетболиста из Росси не вышло, потому что в нужный момент он мог просто выронить мяч. Ему бы в волейбол пойти, но в родном городе Себастьяно не было волейбольной секции. Росси подался в футбол, ибо он любил его больше, чем баскетбол. Выбери он роль защитника и игрока средней линии, вопросов бы не было. Но Себастьяно стал в ворота, а ведь для вратаря умение дружить с мячом не менее важно, чем для баскетболиста. Но он рискнул и оказался в воротах «Чезены».

Но когда молодой вратарь, вместо того, чтобы поймать мяч или, на худой конец, отбить его кулаком, мягко гасил полёт ладонями, тренеры начинали беситься, прибегали к ненормативной лексике защитники, вынужденные караулить участившиеся отскоки. Но Себастьяно выручал, и выручал много, со временем доказав, что он и только он должен быть первым номером «Чезены».

И быть ему таковым, если б не звонок от Арриго Сакки. «Милану», который после возрождения выиграл Серию А и два Кубка чемпионов, нужен был второй вратарь. По мнению Сакки Росси идеально подходил для этой роли – не юный, но и не старый – 26 лет, с хорошими данными, опытный и без особых амбиций. А то, что мяч ловит через раз - не беда, он же на лавочку идёт. Кто же знал, что чемпион мира (дублёр Дино Дзоффа в 1982 году) Джованни Галли соберёт вещички и отправится в «Наполи», поиграть в одной команде с Диего Марадоной. Уход Галли, конечно, огорчил Арриго Сакки, но не слишком сильно. Какое-то время можно было перебиться с Андреа Паццальи в роли основного и с Росси на лавочке. А в недрах академии «Милана» подрастали два мегаталанта, два Франческо – Антониоли и Тольдо плюс сын бывшего миланского portiere Фабио Кудичини – Карло. Тем более с такой обороной – Мауро Тассотти, Франко Барези, Алессандро Костакурта, Паоло Мальдини – в воротах может стоять, даже не играть любой Пиноккио.

В сезоне-91-92 «Милан» стал вторым после «Сампдории». Основным кипером был Паццальи, отыгравший весьма ровно. Росси вышел на поле девять раз. Наследный принц Антониоли проходил очередную обкатку в аренде у «Модены», а Тольдо играл за «примаверу» – молодёжку «Милана». Летом 1991 в «Милане» сменился тренер. Сакки ушёл на повышение – в сборную Италии, а на «Сан-Сиро» появился довольно моложавый человек с крупными чертами лица – Фабио Капелло. В прошлом сильный полузащитник «Ювентуса», «Милана» и сборной Италии. Но тренерский стаж Капелло исчислялся шестью матчами и умещался в промежуток между периодами Нильса Лидхольма и Арриго Сакки. Ожидалось, что новый тренер, наконец-то, доверит ворота созревшему Антониоли, но вместо Франческо на поле вышел высокий, небритый субъект в мятом свитере. Это решение Капелло несколько озадачило итальянскую прессу.

«Спору нет, Адриано Челентано – замечательный певец, но нельзя же его выпускать на подмостки „Ла Скала“», – писала одна именитая газета, сравнивая «Милан» со знаменитым оперным театром, а Росси – с популярным артистом, к тому же болельщиком «Интера».

Немало критики услышал Фабио Капелло после игры с «Ювентусом», в которой туринцы быстро добились успеха из-за промаха миланского вратаря. Себастьяно зачем-то решил поймать мяч, шедший мимо ворот, и сделал это неуклюже. В итоге мяч достался Пьерлуиджи Казираги, который и расстрелял ворота. К счастью для «россонери», они ушли от поражения на последней минуте благодаря автоголу Массимо Карреры. Если б «Милан» уступил, то вратаря бы съели.

Но Капелло был довольно глух к критике и продолжал ставить Росси. И Себастьяно при своей корявой, рискованной игре доказывал свою полезность. Антониоли тоже получал шансы проявить себя. Франческо ловил мяч намертво, но это было немного, что выгодно отличало его от Росси. Молодой вратарь заметно нервничал, волновался и часто ошибался. Да ещё и был подвержен травмам. Себастьяно же был спокоен и хладнокровен. Из своих ошибок драмы не делал, да и число этих ошибок уверенно сокращалось. А главное – Росси сумел сработаться со звёздной обороной «Милана», а Антониоли – нет. При всём величии четвёрки Тассоттти, Барези, Костакурта, Мальдини, без надёжной игры на последнем рубеже «Милан» не смог бы добиться больших успехов. Работу вратаря никто за него не сделает. Себастьяно не стеснялся, командовал защитниками, а те, в свою очередь, выручали голкипера, зная о его слабостях. Мало кто добивал мячи в ворота «Милана».

«Я знал, что эти парни – игроки сборной Италии, а ещё недавно играл в скромной „Чезене“. Ну и что в тот момент мы делали общее дело, а стало быть, были равны. Мы много и усердно работали на тренировках, притирались друг к другу. И притёрлись», — вспоминал Себастьяно, продолжавший разрабатывать свои пальцы.

Виртуозом он не стал, но определённого прогресса добился. – начал чаще ловить мяч, а если уж отбивать – то к своим. И в первом же сезоне Капелло (также он был первым с Росси в качестве основного вратаря) «Милан» вернул себе чемпионские полномочия, не потерпев ни одного поражения в чемпионате.

Журналисты в свою очередь продолжали воротить нос от Себастьяно. Он по-прежнему виделся им инородным телом в воротах «Милана». Где-то в то время возникло прозвище Il Barbaro – Варвар. Которое изначально носило уничижительный для вратаря характер, а потом даже пришлось по вкусу и Себастьяно, и болельщикам. На Капелло давили, просили и рекомендовали использовать других голкиперов. Фабио не то чтобы поддался, просто на практике показывал, что с Росси в воротах лучше, чем с другими вратарями. Шанс проявить себя получал не только Антониоли, который в итоге так и не заиграл в «Милане». Ни Марио Йельпо из «Кальяри», ни Массимо Таиби из «Пьяченцы», ни Анджело Паготто из «Сампдории», хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущих клубах, не смогли вытеснить Il Barbaro из миланских ворот. Даром что c фиксацией мяча у них было всё в порядке. Обломал свои острые зубы и Йенс Леманн. Немец пробыл в Милане полгода, после чего отправился в родные края. Потомственный вратарь Кудичини раскрылся только в Англии, а Тольдо так и не рискнул спорить с Себастьяно за место в воротах «Милана», – он нашёл себя в «Фиорентине». Повторю, каждый из новых вратарей получал свой шанс, будь то Капелло или какой-то другой тренер. Но «посредственность по фамилии Росси всякий раз брала верх.

Довольно быстро Себастьяно стал любимцем публики, которая очень тепло встречала и провожала Варвара. А Фабио не раз и не два говорил, что считает Росси лучшим вратарём Италии. При том, что в эту пору выступали Джанлука Пальюка, Лука Маркеджани, освоился в воротах „Ювентуса“ Анджело Перуцци, ещё не завязал с футболом Вальер Дзенга, стремительно ворвался в Серию А Лука Буччи.

„У „Милана“ лучшая оборона, мы пропускаем меньше всех мячей. Почему я должен быть недоволен своим вратарём? У меня, естественно, возникают претензии к Росси, как и к любому игроку, но я их решаю в рабочем порядке и не выношу на всеобщее обсуждение“, — говорил Капелло в 1993, когда „Милан“ снова стал чемпионом.

А ещё через год, во время Чемпионата мира в США , главный тренер „россонери“ упрекнул своего предшественника и шефа сборной Италии Арриго Сакки в том, что тот проигнорировал Росси и не взял его на первенство. Было это после удаления Пальюки в игре с норвежцами.

Предшествовавший мировому первенству сезон-93-94 стал самым успешным в карьере Себастьяно. „Милан“ в третий раз подряд взял Скудетто, после чего в финале Лиги чемпионов разобрал блестящую „Барселону“ на запчасти. Росси пропустил всего 15 мячей в 31 игре чемпионата, выдав свою длиннющую сухую серию. Ту самую, что 27 февраля 1994 года прервал наш Игорь Колыванов, и ту, которую превзошёл Буффон. В десяти матчах Лиги чемпионов соперники только два раза смогли забить миланцам. Конечно, можно снова принижать роль вратаря, говорить, что всё произошло не благодаря Il Barbaro, а вопреки и прочее, прочее. Смешно. Себастьяно, сокративший число своих ошибок до минимума, был одним из главных героев того сезона. Не меньшим, а, возможно, и большим, чем кто-либо из полевых игроков.

„Когда-то я ждал вызова в сборную Италии. Ждал каждого сообщения. Понимал, что там царит дикая конкуренция, но мечтал хотя бы поехать на крупный турнир. А потом понял, что не судьба, и сосредоточился на играх за клуб“, — вспоминал Себастьяно.

Тот блестящий „Милан“ первой половины девяностых был загублен едва ли не вручную. Пресса убедила Сильвио Берлускони, что команда Капелло играет скучно. Фабио „ушли“ после чемпионского сезона-1995/96. Он не потерялся – помог мадридскому „Реалу“ подняться и стать чемпионом, а заодно и заложил фундамент победы мадридцев в Лиге чемпионов. „Милан“ же с уругвайцем Оскаром Вашингтоном Табаресом быстро повалился на бок. И возвращение Капелло не спасло. Фабио не узнал „Милан“. Игроки остались те же, но команды уже не было. Только десятое место. И вратарь Росси был одним из немногих, к кому у тренера не было претензий.

Себастьяно Росси исправно нёс вахту не только в блестящем „Милане“, но и в том, что из него сделали с подачи доброхотов. Пару раз его пытались выдавить – блондинчик Паготто приходил при Табаресе, рыжий гигант Таиби – при Капелло, а немца Леманна купили для Альберто Дзаккерони, но не им дано было вытеснить из ворот стареющего „Варвара“. Старели и чудо защитники, уже не всегда они успевали подчищать за Росси, а он, в свою очередь, за ними. Тем не менее, лишь в 1999 году 34-летний Себастьяно позволил вытеснить себя из ворот молодому воспитаннику „Милана“ Кристиану Аббьятти. Дело было так. В матче с „Перуджей“ миланцы выигрывали 2:0, когда в ворота Росси был назначен пенальти. Хидетоси Наката был точен, а другой перуджиец Кристиан Букки на радостях добил мяч в сетку, чем вывел из себя Себастьяно. Букки – парень не маленький, но от удара Росси с трудом устоял на месте. В итоге красная карточка и пять игр дисквалификации. За этот срок в воротах обжился Аббьяти, с которым „Милан“ и выиграл чемпионский титул.

Стареющий Росси добровольно отошёл на вторые роли, фактически благословив Аббьяти. Себастьяно провёл в „Милане“ ещё три сезона в роли запасного вратаря, но был всегда готов подменить Абьяти. Когда же клуб приобрёл бразильца Диду, вратарь понял, что больше не нужен „Милану“. Ушёл на год в „Перуджу“, после чего закончил в 38 лет. За двенадцать сезонов в „Милане“ Себастьяно выиграл двенадцать титулов, и только два – Суперкубок Европы 1990 и Межконтинентальный кубок того же года – в качестве запасного. Все остальные трофеи были добыты при его непосредственном участии. За сборную Италии Росси так и не сыграл.

Вратаря, некогда считавшегося непригодным для игры в большом клубе, включили в Зал славы „Милана“. Сам Росси долгое время тренировал юных голкиперов. Его имя снова выскочило на страницы газет в августе 2014 года, но уже не в спортивных новостях, а в криминальной хронике. Итальянские издания опубликовали фотографию седобородого человека в наручниках, задержанного за хранение кокаина. Этим наркодилером оказался бывший вратарь „Милана“ Себастьяно Росси. В тюрьму пятикратный чемпион Италии не попал, но на заметку был взят. Вот так проходит слава спортивная, и начинается слава дурная. И всё же хочется, чтобы Себастьяно России остался в нашей памяти как замечательный, пусть и своеобразный вратарь не менее замечательной команды.

Источник: https://footballhd.ru/articles/seriaa/135082-nesostoyavshiysya-narkodiler-milanskiy-varvar-kotorogo-prevzoshel-buffon.html